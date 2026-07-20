Chủ tịch FIFA lập kỷ lục bay gần 2,5 vòng Trái Đất tại World Cup 2026

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino đã thực hiện lịch trình di chuyển dày đặc chưa từng có trong suốt World Cup 2026, giải đấu có quy mô lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển, 104 trận đấu, diễn ra tại 16 thành phố thuộc ba quốc gia (Mỹ, Canada và Mexico) và trải dài qua 4 múi giờ.



Theo phân tích của các hãng truyền thông dựa trên dữ liệu theo dõi chuyến bay, hình ảnh tác nghiệp và các bài đăng trên mạng xã hội của FIFA cũng như ông Infantino, người đứng đầu cơ quan quản lý bóng đá thế giới đã bay tổng cộng khoảng 95.400 km (chưa bao gồm chuyến đi đến Qatar dự tang lễ cựu Quốc vương nước này) - quãng đường này tương đương gần 2,5 vòng quanh Trái Đất.



Để đáp ứng lịch trình dày đặc, ông Infantino sử dụng một chuyên cơ Gulfstream G650 thuộc đội bay của Chính phủ Qatar, do bộ phận máy bay thuê chuyến của Qatar Airways - một trong những nhà tài trợ của World Cup 2026 - vận hành.



Kể từ chuyến bay từ Los Angeles (Mỹ) đến Mexico City (Mexico) ngày 9/6 trước trận khai mạc, chuyên cơ này thực hiện trung bình hơn 1 chuyến bay mỗi ngày, thậm chí có nhiều ngày bay trên 3 chặng.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong cuộc họp báo trước lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mexico. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngoài việc dự khán các trận đấu, ông Infantino còn tham gia nhiều hoạt động bên lề như trả lời phỏng vấn tại New York (Mỹ), chủ trì hội nghị của FIFA ở Miami (Mỹ) với đại diện 211 liên đoàn thành viên, đồng thời bay sang Doha dự tang lễ cựu Quốc vương Qatar trước khi trở lại Mỹ kịp dự các trận bán kết.



Trong suốt giải đấu, ông Infantino trực tiếp theo dõi 43 trận đấu, đặt chân đến đủ cả 16 sân vận động đăng cai World Cup. Sân Hard Rock ở Miami là nơi ông xuất hiện nhiều nhất với 5 trận. Có 13 ngày ông dự hai trận trong cùng một ngày, nhiều lần phải di chuyển giữa các thành phố cách nhau hàng nghìn km.



Theo dữ liệu của giới truyền thông, chuyên cơ của Chủ tịch FIFA sử dụng 21 sân bay khác nhau, thực hiện 23 lần vượt biên giới giữa Mỹ, Canada và Mexico trong thời gian diễn ra giải. Tổng thời gian bay của chiếc Gulfstream lên tới 115 giờ, tương đương gần 5 ngày liên tục trên không, chưa tính hành trình đến Qatar.

Chuyến bay dài nhất kéo dài 5 giờ 44 phút, từ Miami đến Seattle (Mỹ), trong khi chặng ngắn nhất chỉ 28 phút giữa Seattle (Mỹ) và Vancouver (Canada).

Việc người đứng đầu FIFA liên tục di chuyển bằng chuyên cơ cũng làm dấy lên những tranh luận về môi trường. FIFA đặt mục tiêu cắt giảm 50% lượng khí thải carbon vào năm 2030 và đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2040.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khí hậu cho rằng World Cup 2026 - với phạm vi tổ chức trải rộng trên ba quốc gia - có thể trở thành kỳ World Cup tạo ra lượng phát thải khí nhà kính lớn nhất từ trước tới nay do nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không của các đội tuyển, người hâm mộ và giới quan chức./.

Tổng thống Trump gọi điện yêu cầu Chủ tịch FIFA xem xét thẻ đỏ của sao tuyển Mỹ Tờ New York Times trích dẫn các nguồn thạo tin cho biết ông Trump đã gọi điện cho ông Infantino vào hôm 1/7 để yêu cầu xem xét lại chiếc thẻ đỏ của Balogun.