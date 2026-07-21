Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình: Báo động đỏ cứu 8 nạn nhân ngộ độc khí

8 nạn nhân sống sót trong vụ ngạt khí tại bể chứa chất thải của một trang trại chăn nuôi lợn đang hồi phục tốt sau hai ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

8 nạn nhân sống sót trong vụ ngạt khí tại bể chứa chất thải của một trang trại chăn nuôi lợn đang hồi phục tốt sau hai ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết nhóm nạn nhân này gồm 8 nam giới, từ 32 đến 46 tuổi, nhập viện từ đêm 18/7 đến trưa 19/7 trong tình trạng đau đầu, kích ứng mắt, xung huyết kết mạc, tiêu cơ.

Trong số này, hai người trực tiếp xuống bể được buộc dây bảo hiểm nên được kéo lên kịp thời sau khi bất tỉnh vài phút. Sáu người còn lại tham gia kéo nạn nhân từ trên miệng bể lên.

Các bác sỹ xác định bệnh nhân ngộ độc khí hydro sulfua (H2S), một loại khí cực độc tích tụ trong không gian kín./.