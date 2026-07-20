Hà Nội là điểm đến thân thiện thứ hai trên thế giới

Thủ đô Hà Nội của Việt Nam là địa danh duy nhất của Đông Nam Á lọt vào tốp 10 và được vinh danh ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng 10 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới.

Tờ The Star của Malaysia cho biết, trang MoneySuperMarket mới đây đã công bố danh sách “10 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới.”

Trong số đó, Thủ đô Hà Nội của Việt Nam là địa danh duy nhất của Đông Nam Á lọt vào tốp 10 và được vinh danh ở vị trí thứ hai thế giới.

Hà Nội được miêu tả là thành phố có chất lượng đội ngũ nhân viên thân thiện và chất lượng phục vụ tận tình với du khách. Sự nồng hậu này phần lớn bắt nguồn từ nền văn hóa coi trọng tinh thần cộng đồng và sự hòa hợp xã hội đã ăn sâu vào đời sống người Việt, cùng truyền thống hiếu khách.

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên việc phân tích hơn 100.000 đánh giá của khách hàng đối với các doanh nghiệp, bao gồm nhà hàng, địa điểm giải trí, tham quan và hoạt động vui chơi tại 107 thành phố trên toàn thế giới.

Đứng đầu danh sách là Edinburgh của xứ Scotland (Anh), xếp thứ hai là Thủ đô Hà Nội của Việt Nam, đứng thứ ba là thành phố Liverpool (Anh).

Tờ The Star của Malaysia đánh giá trong nhiều năm qua, Việt Nam liên tục được bình chọn là một trong 10 quốc gia có lòng hiếu khách tốt nhất thế giới./.