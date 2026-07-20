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Mô hình đô thị di sản văn hóa cần 5 tiêu chí gì?

Chính phủ lần đầu quy định 5 tiêu chí lựa chọn địa phương thí điểm mô hình đô thị di sản văn hóa theo Nghị định 282/2026/NĐ-CP, mở hướng phát triển gắn với bảo tồn di sản.

Dương Linh
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Lần đầu tiên, Chính phủ quy định cụ thể 5 tiêu chí để lựa chọn địa phương thí điểm mô hình đô thị di sản văn hóa tại Nghị định 282/2026/NĐ-CP. Quy định mới đặt ra các yêu cầu về giá trị di sản, công tác bảo tồn, quản lý và phát huy di sản, hướng tới phát triển đô thị trên nền tảng văn hóa, đồng thời thúc đẩy du lịch, công nghiệp văn hóa và tăng trưởng bền vững./.

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