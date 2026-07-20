Khi đang di chuyển qua khu vực có nguy cơ sạt lở cần làm gì?

Khi đang di chuyển qua khu vực có nguy cơ sạt lở, người tham gia giao thông cần giảm tốc độ và quan sát từ khoảng cách an toàn khi thấy đất đá rơi, nước đục chảy qua đường hoặc mặt đường có vết nứt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 20/7/2026, khu vực trung du và vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Khi đang di chuyển qua khu vực có nguy cơ sạt lở, người tham gia giao thông cần: giảm tốc độ và quan sát từ khoảng cách an toàn khi thấy đất đá rơi, nước đục chảy qua đường hoặc mặt đường xuất hiện vết nứt. Dừng lại và quay đầu nếu phía trước đang có sạt lở, đất đá tiếp tục rơi hoặc không thể xác định mức độ an toàn của sườn dốc.

Nghiêm túc chấp hành biển cảnh báo, rào chắn và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Chủ động tìm tuyến đường khác an toàn hơn; không vì nóng vội hoặc muốn đi cho kịp mà cố vượt qua.

Báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc lực lượng chức năng khi phát hiện điểm sạt lở mới, vết nứt lớn hoặc nguy cơ đất đá tiếp tục đổ xuống. Không đi theo phương tiện phía trước chỉ vì thấy người khác đã vượt qua. Không dừng xe ngay dưới chân taluy để quan sát tình hình. Không tự ý di chuyển đá, cây đổ hoặc vật cản khi sườn dốc phía trên vẫn chưa ổn định. Không vượt qua khu vực đã bị phong tỏa dưới bất kỳ hình thức nào./.