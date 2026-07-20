Các địa phương miền núi phía Bắc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất đã gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại tỉnh miền núi phía Bắc trong những ngày qua, hiện các địa phương chịu ảnh hưởng đang chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất.

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La từ ngày 15-19/7 đã làm 5 người chết, 3 người mất tích và 10 người bị thương tại tỉnh Lai Châu.

Cùng với đó có 36 nhà bị sập (Lai Châu 24, Lào Cai 1, Sơn La 11); 391 nhà bị hư hỏng (Lai Châu 35, Lào Cai 305, Điện Biên 27, Sơn La 24); 140 nhà di dời khẩn cấp (Lào Cai 71, Lai Châu 26, Điện Biên 3, Sơn La 40); 194 nhà bị ảnh hưởng do ngập, sạt lở (Lai Châu 51, Lào Cai 65, Điện Biên 20, Sơn La 2); 707ha lúa, hoa màu bị thiệt hại (Lào Cai 76,45ha, Lai Châu 409,51ha, Điện Biên 27,24ha, Sơn La 193,80ha); 250 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Sạt lở nhiều điểm trên các tuyến đường tại Lai Châu như các Quốc lộ 4H,12, 32, 279, đường tỉnh 127, 128, 129, 133, 133B, 134, 135, 138, 138C. Tại Lào Cai là các Quốc lộ 279, 32, 175B); tỉnh Sơn La có 32 vị trí đường tỉnh 109; tỉnh Điện Biên có các Quốc lộ 12, 279,143 và các tuyến đường liên thôn, liên xã bị sạt lở.

Hiện còn ách tắc, chưa thông tuyến tại Km139+300 Quốc lộ 279; phương tiện lưu thông qua tuyến tránh QL 279 mới (Lào Cai).

Ước tính tổng thiệt hại khoảng 362,46 tỷ đồng (Lai Châu 190, Lào Cai 45,16, Sơn La 125, Điện Biên 2,3). Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, cập nhật thống kê thiệt hại.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 20/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Cùng với đó, từ 10 giờ 20 phút đến 15 giờ 20 phút ngày 20/7, khu vực các tỉnh Lai Châu và Lào Cai tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 5-15mm, có nơi trên 40mm.

Cảnh báo nguy cơ: xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã, phường: Bum Nưa, Hua Bum, Mù Cả, Nậm Hàng (tỉnh Lai Châu).

Đối với tỉnh Lào Cai gồm các xã, phường: Chế Tạo, Minh Lương, Púng Luông.

Dự báo tình hình mưa từ đêm 21/7 đến ngày 29/7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Từ ngày 25/7 mưa ở Đông Bắc Bộ giảm dần.Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam từ 23/7 có mưa rào và dông rải rác.

"Các khu vực cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh," Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Để tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Các tỉnh, thành phố chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính; chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Các địa phương thông báo cho các chủ lồng bè; chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven sông; các chủ phương tiện vận tải thủy, khai thác khoáng sản biết thông tin về lũ để chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, lồng bè, phương tiện, thiết bị và công trình; kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn; tăng cường công tác kiểm tra trên các tuyến đê, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu.

Cùng với đó là tăng cường truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá để nhân dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường)./.

Lai Châu khắc phục sạt lở, thông xe tạm thời tuyến Quốc lộ 32 qua xã Mường Than Sau khi khẩn trương dọn dẹp bùn đất, cây cối do lũ quét gây ra, lực lượng chức năng đã tổ chức thông xe tạm thời trên Quốc lộ 32 qua xã Mường Than (Lai Châu) và tiếp tục xử lý các điểm sạt lở.