Cà Mau: Khẩn trương khắc phục hậu quả sạt lở đất ven sông tại xã Đất Mới

Ngày 19/7, theo báo cáo từ Văn phòng Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau (Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh), trên địa bàn xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau đã liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở bờ sông nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về nhà ở và tài sản của người dân.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các lực lượng chức năng tại địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác ứng phó và khắc phục hậu quả.

Cụ thể, vụ sạt lở thứ nhất xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 18/7 tại tuyến sông Trại Lưới, đoạn qua địa phận ấp Xẻo Sao (xã Đất Mới). Đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 5 mét, làm sạt lở 1 căn nhà 25m2, ước tính thiệt hại khoảng 25 triệu đồng.

Cùng ngày, cũng trên tuyến sông Trại Lưới đoạn chảy qua ấp Lâm Hải (xã Đất Mới) lại tiếp tục xảy ra một vụ sạt lở khác với quy mô lớn hơn. Chiều dài sạt lở kéo dài tới 20 mét, làm sạt lở 1/2 căn nhà (35m2), ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng cảnh báo phần diện tích nhà còn lại của hộ dân này vẫn nằm trong vùng nguy hiểm và có nguy cơ tiếp tục đổ sụp xuống sông bất cứ lúc nào do nền đất xung quanh đã yếu, mất liên kết.

Trước đó, sáng 17/7, trên địa bàn ấp Sa Phô (xã Đất Mới) cũng xảy ra 2 vụ sạt lở bờ sông (Sông Cửa Lớn) làm ảnh hưởng đến 3 hộ dân. Hậu quả làm sập hoàn toàn 30m đường giao thông nông thôn, phá hủy nhiều tài sản của người dân với tổng thiệt hại khoảng 170 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng chức năng như công an, quân đội, các đoàn thể thực hiện khắc phục hậu quả theo phương châm “bốn tại chỗ.”

Các lực lượng đã phối hợp cùng người dân di dời khẩn cấp tài sản, đồ đạc có giá trị của các hộ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn, đồng thời dựng rào chắn ngăn người dân tiếp cận khu vực có nguy cơ sạt lở cao, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại sửa chữa, gia cố lại nhà ở và xây dựng cầu tạm tại khu vực sạt lở để người dân đi lại tạm thời.

Cùng với đó, Văn phòng Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau cũng đã cử đoàn công tác phối hợp chặt chẽ với địa phương để trực tiếp chỉ đạo việc khắc phục và thực hiện rà soát, thống kê chính xác mức độ thiệt hại.

Đây sẽ là cơ sở pháp lý để tỉnh triển khai các chính sách hỗ trợ kinh phí kịp thời, giúp người dân sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định đời sống và sản xuất.

Theo ông Trương Văn Phương, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Cà Mau, tình hình thiên tai tại tỉnh Cà Mau từ đầu năm 2026 đến nay diễn biến hết sức phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Lũy kế tổng giá trị thiệt hại về vật chất do thiên tai gây ra trên địa bàn toàn tỉnh tính đến thời điểm này đã lên tới hơn 26,68 tỷ đồng.Các đợt dông lốc kết hợp sấm sét từ đầu năm đến nay đã khiến 2 người tử vong.

Toàn tỉnh ghi nhận 52 trận lốc xoáy làm 8 người bị thương; 404 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 67 căn bị sập hoàn toàn hoặc hư hỏng rất nặng, 337 căn bị tốc mái và hư hỏng nhẹ, 41 trụ điện bị đổ gãy, 73 cây xanh bị bật gốc…

Đáng lo ngại nhất là tình trạng sạt lở đất ven sông, bờ biển diễn ra với tốc độ và tần suất ngày càng nghiêm trọng.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Cà Mau đã hứng chịu 84 vụ sạt lở đất với tổng chiều dài bờ đất bị sạt lên tới 2.282m. Trong đó, sạt lở ven các tuyến sông chiếm phần lớn với chiều dài 1.783m; sạt lở bờ bao vuông nuôi tôm của người dân là 429m và sạt lở tại các khu vực ruộng muối là 70m....

Ngoài ra, đợt mưa lớn trái mùa tại khu vực ven biển đã làm ngập úng và hư hỏng hoàn toàn 1.526,93 ha diện tích sản xuất muối của diêm dân, gây thiệt hại kinh tế ước khoảng 12,96 tỷ đồng, đồng thời, đợt mưa này cũng làm mất trắng 47,25ha diện tích nuôi Artemia, khiến người nuôi chịu tổn thất khoảng 1,48 tỷ đồng.

Trước tình hình thời tiết, thủy văn được dự báo tiếp tục có những diễn biến khó lường trong những tháng cao điểm mùa mưa bão sắp tới, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Cà Mau đã đưa ra khuyến cáo và đề nghị chính quyền các địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác rà soát các điểm nóng về sạt lở.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác của người dân trong việc theo dõi các bản tin thời tiết, chủ động gia cố nhà cửa nhằm giảm thiểu tối đa các thiệt hại do thiên tai gây ra./.

Cà Mau: Sạt lở đất gây thiệt hại lớn về tài sản tại xã Tam Giang Các lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau đã giúp đỡ người dân di dời khẩn cấp tài sản, hàng hóa đến nơi an toàn; triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả bước đầu do sạt lở gây ra tại xã Tam Giang.