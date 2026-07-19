Cô gái hiến tạng hồi sinh nhiều cuộc đời

Chỉ trong một ngày, các bác sỹ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện 4 ca ghép tạng từ nguồn tạng hiến của một nữ sinh viên 22 tuổi, giúp hồi sinh 4 cuộc đời mắc bệnh hiểm nghèo.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết trước đó, một nữ sinh viên 22 tuổi bị xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình động mạch cảnh trong bên trái được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115, sau đó chuyển sang Bệnh viện Nam Sài Gòn. Theo nguyện vọng của gia đình, người bệnh được chuyển sang Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh và sau khi biết tin nữ sinh viên không qua khỏi, gia đình đã bày tỏ mong muốn hiến tặng mô, tạng để cứu những người bệnh khác.

Thực hiện đúng nguyện vọng của gia đình, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để thực hiện công tác điều phối, phân bổ tạng hiến theo quy định. Trên cơ sở đánh giá tình trạng người hiến, người nhận và các điều kiện chuyên môn, Bệnh viện đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ công tác phân công nhân sự, chuẩn bị nguồn lực và tổ chức lấy, ghép nhiều tạng trong cùng thời điểm. Tổng cộng hơn 150 nhân viên y tế của bệnh viện đã được huy động để lấy tạng, ghép tạng kịp thời.

Trong ngày 18/7, nhiều phòng mổ tại Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt sáng đèn.

Sau khi lần lượt lấy tạng của người hiến, gan được chỉ định ghép cho người bệnh nữ 61 tuổi mắc ung thư biểu mô tế bào gan.

Hai thận được ghép cho hai người bệnh nữ, 53 tuổi và 48 tuổi, cùng mắc suy thận giai đoạn cuối.

Tim được ghép cho người bệnh nam 25 tuổi mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối, đã nhiều lần nhập viện và chờ ghép tim cấp cứu suốt 2 tháng qua trong tình trạng nguy kịch.

Song song đó, các bác sỹ cũng phối hợp, hỗ trợ êkíp Bệnh viện Phổi Trung ương (Hà Nội) và Bệnh viện E (Hà Nội) lấy, bảo quản phổi hiến và vận chuyển tạng bằng đường hàng không ra Hà Nội ghép cho một bệnh nhân bị suy phổi, suy tim, suy gan, thận giai đoạn cuối.

Các bác sỹ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh dành một phúc mặc niệm tri ân người hiến tạng. (Ảnh: TTXVN phát)

Đây là lần thứ tư Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh kích hoạt quy trình lấy và ghép đa tạng. Các êkíp đã phối hợp nhịp nhàng, chủ động hỗ trợ lẫn nhau và kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn, nhờ đó bảo toàn chất lượng tạng hiến, bảo đảm an toàn cho người bệnh và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khi nhiều ca ghép được triển khai đồng thời.

Hiện sức khỏe sau ghép của những người bệnh tiến triển tốt và tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, trong vòng 8 ngày vừa qua, các bác sỹ Bệnh viện đã thực hiện thành công 6 ca ghép tạng, trong đó có 3 ca ghép tim. Cũng từ đó, đã có 6 cuộc đời được hồi sinh từ nghĩa cử hiến tạng cao đẹp./.

Bệnh viện Xanh Pôn thực hiện thành công ca lấy đa tạng từ người hiến chết não Người hiến tạng là nam bệnh nhân N.Đ.Đ. (49 tuổi, trú tại xã Thư Lâm, Hà Nội). Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn trong tình trạng chấn thương sọ não rất nặng sau tai nạn giao thông.