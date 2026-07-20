Vụ ngạt khí tại trang trại heo ở Thanh Hóa: 5 người tử vong, nhiều nạn nhân cấp cứu

Vụ tai nạn lao động xảy ra tại trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH DABACO Thanh Hóa (xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa) khiến 5 người tử vong và nhiều người khác phải nhập viện cấp cứu.

Bản tin 60s ngày 20/7/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

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