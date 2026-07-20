TP Hồ Chí Minh đề xuất Đồng Nai đồng bộ phương án phân làn Quốc lộ 51

Sau 8 tháng điều chỉnh phân làn giao thông trên Quốc lộ 51 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình giao thông được cải thiện, nguy cơ tai nạn giảm rõ rệt.

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai thực hiện điều chỉnh theo phương án trên để đồng bộ toàn tuyến.

Từ ngày 17/11/2025, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức điều chỉnh phân làn đường trên Quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn thành phố.

Theo đó, hai làn đường bên trái sát dải phân cách tim đường dành cho các loại ôtô lưu thông; làn đường thứ ba dành cho các xe ôtô con, xe khách dưới 30 chỗ; làn đường bên phải ngoài cùng dành cho các xe 2, 3 bánh và xe môtô.

Đơn vị chức năng cũng lắp đặt dải phân cách ngăn phần đường dành cho ôtô với phần đường dành cho xe môtô tại các giao lộ (khoảng 50 m).

Tại khu vực giao lộ, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho tổ chức lắp đặt biển báo số R.411 “Hướng đi trên mỗi làn đường phải theo” trên ba làn dành cho xe ôtô: Hai làn bên trái sát dải phân cách tim đường cho các loại xe ôtô đi thẳng; trong khi làn đường thứ ba dành cho các xe ôtô rẽ trái, quay đầu và rẽ phải.

Sau 8 tháng triển khai, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận tình hình giao thông trên tuyến Quốc lộ 51 đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Nguy cơ tai nạn giao thông giảm đáng kể; số vụ tai nạn, số người chết và bị thương đều giảm trung bình khoảng 60%, nhờ tách riêng làn xe tải, xe container với làn xe môtô, xe hai và ba bánh.

Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, khả năng thông hành trên Quốc lộ 51 được cải thiện, cơ bản giải quyết tình trạng ùn tắc tại các giao lộ. Phương án phân làn cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dân trên mạng xã hội.

Để thuận lợi kết nối giao thông giữa Quốc lộ 51 và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai hỗ trợ triển khai phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên Quốc lộ 51 (đoạn từ ranh Thành phố Hồ Chí Minh đến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây) theo phương án tương tự đoạn qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, bảo đảm lưu thông thông suốt, an toàn trên toàn tuyến Quốc lộ 51.

Trước đó, tháng 11/2025, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có công văn đề nghị phía Đồng Nai nghiên cứu và điều chỉnh phân làn đường trên tuyến Quốc lộ 51, đoạn qua thành phố Đồng Nai tương tự phương án đang áp dụng trên Quốc lộ 51 qua Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, đến nay địa phương này vẫn chưa triển khai phương án điều chỉnh./.

Đồng Nai: Chính thức tháo dỡ trạm thu phí bỏ hoang trên Quốc lộ 51 Trạm thu phí T1 và T2 đã ngừng thu phí, bỏ hoang hơn 2 năm qua, gây ra các xung đột về giao thông, che khuất tầm nhìn, thu hẹp mặt đường hiện hữu, tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.