Quảng Ngãi khắc phục tuyến đường xuống cấp, mở cơ hội phát triển vùng cao

Sau nhiều năm khai thác, tuyến đường Trà Thanh-Trà Phong, xã Thanh Bồng (Quảng Ngãi) đã xuống cấp nghiêm trọng.

Tình trạng này không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng đến vận chuyển nông sản, giao thương hàng hóa và việc đưa các dịch vụ công đến người dân vùng cao.

Theo ghi nhận, tuyến đường Trà Thanh-Trà Phong có địa hình đèo dốc, nhiều đoạn cua gấp. Nhiều vị trí trên mặt đường đã bong tróc, lộ đá hộc, đá dăm, xuất hiện dày đặc ổ gà, ổ voi. Mặt đường vốn nhỏ hẹp nay càng trở nên khó lưu thông khi các điểm hư hỏng nối tiếp nhau, buộc phương tiện phải liên tục giảm tốc, né tránh.

Đối với người điều khiển xe máy, việc di chuyển trên tuyến đường này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Chỉ một sơ suất nhỏ khi xử lý tình huống cũng có thể dẫn đến trượt bánh, mất lái.

Anh Hồ Văn Vinh (34 tuổi, trú thôn Trà Thanh, xã Thanh Bồng) cho biết vào mùa mưa, nước từ sườn núi chảy xuống cuốn theo đất đá phủ kín mặt đường, khiến nhiều đoạn trở nên trơn trượt. Các hố sâu bị che khuất cũng gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Thực tế đã xảy ra một số trường hợp người dân bị ngã xe, thương tích do không kịp xử lý.

Không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, tuyến đường xuống cấp còn tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất của người dân. Việc vận chuyển nông sản gặp nhiều trở ngại, chi phí tăng cao, phương tiện nhanh xuống cấp do thường xuyên phải di chuyển trên mặt đường gồ ghề.

Anh Hồ Văn Bảo, chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thanh Bồng, cho biết cán bộ địa phương thường xuyên xuống các thôn để hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết công việc tại cơ sở. Tuy nhiên, nhiều đoạn đường hư hỏng nặng khiến việc tiếp cận địa bàn mất thêm thời gian, ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Theo anh Bảo, khi tuyến đường được nâng cấp, việc đi lại của người dân sẽ thuận lợi hơn, chi phí vận chuyển hàng hóa giảm, đồng thời tạo điều kiện để chính quyền cơ sở nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Ông Lê Anh Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Bồng, cho biết tuyến đường Trà Thanh-Trà Phong dài khoảng 20 km, là tuyến giao thông quan trọng kết nối các khu dân cư vùng cao với trung tâm xã. Qua thời gian khai thác, khoảng 3-4 km mặt đường đã xuống cấp nghiêm trọng.

Người dân vất vả khi lưu thông trên tuyến đường Trà Thanh-Trà Phong. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Theo tính toán của địa phương, để cải tạo đồng bộ toàn tuyến cần khoảng 40 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí lớn, vượt khả năng cân đối của ngân sách địa phương, việc đầu tư sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, phù hợp với khả năng bố trí nguồn lực.

Trước mắt, xã đã đưa dự án nâng cấp đoạn tuyến xuống cấp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2025-2030. Dự án có tổng mức đầu tư 9 tỷ đồng, hiện đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu, dự kiến khởi công trong tháng 7/2026 và hoàn thành trong năm nay.

Bên cạnh việc triển khai dự án, địa phương sẽ tập trung gia cố, khắc phục tạm thời những vị trí hư hỏng nặng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong quá trình lưu thông.

Việc từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông không chỉ góp phần giảm nguy cơ tai nạn, tạo thuận lợi cho việc đi lại mà còn mở ra điều kiện phát triển sản xuất, giao thương hàng hóa, thúc đẩy kinh tế-xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân khu vực miền núi./.

Cần sớm đầu tư tuyến đường liên xã ở vùng cao Lào Cai Người dân vùng cao Lào Cai mong muốn được Đảng, Nhà nước và tỉnh sớm đầu tư xây dựng tuyến đường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.