Điện Biên: Tạm cấm lưu thông qua cầu C9 do mố cầu bị xói lở, nứt kết cấu

Tại tỉnh Điện Biên trong mấy ngày vừa qua do mưa lớn kéo dài đã làm cầu C9 bắc qua sông Nậm Rốm, nối xã Thanh Yên với phường Mường Thanh và Quốc lộ 279 bị xói lở nghiêm trọng. Tại mố cầu xuất hiện các vết nứt trên kết cấu cầu.

Hiện chính quyền địa phương đã lập rào chắn, cắm biển cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu nhằm bảo đảm an toàn, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông trong thời gian khắc phục.

Ghi nhận của phóng viên ngày 20/7 cho thấy, cầu C9 có chiều dài hơn 100m, rộng khoảng 3,5m, tải trọng thiết kế 16 tấn. Đây là tuyến kết nối quan trọng giữa xã Thanh Yên và phường Mường Thanh và Quốc lộ 279.

Hiện mố cầu phía xã Thanh Yên bị xói lở nghiêm trọng, phần đất cát xung quanh sạt thành hàm ếch ăn sát thân mố. Trên kết cấu cầu cũng đã xuất hiện nhiều vết nứt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua cầu.

Dòng chảy tiếp tục khoét sâu vào bờ sông, mở rộng phạm vi sạt lở khu vực chân cầu. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Theo Ủy ban Nhân dân xã Thanh Yên, ngay trong ngày 19/7, sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã cùng các lực lượng chức năng đã tổ chức tuần tra, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định mố cầu bị xói lở nghiêm trọng và kết cấu cầu xuất hiện các vết nứt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Yên Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, trước mắt nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, địa phương đã quyết định cấm toàn bộ người, gia súc và các phương tiện lưu thông qua cầu C9 từ 11 giờ ngày 19/7, cho đến khi có thông báo mới.

Nguyên nhân chính xác dẫn đến tình trạng hư hỏng của cầu hiện vẫn chưa được kết luận. Hiện Ủy ban Nhân dân xã Thanh Yên đã phát hành giấy mời các cơ quan chuyên môn của tỉnh, Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp tỉnh Điện Biên, cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra hiện trạng cầu C9 nhằm đánh giá mức độ hư hỏng và đề xuất phương án xử lý.

Trong thời gian cầu C9 tạm dừng khai thác, người dân được hướng dẫn lưu thông qua các tuyến thay thế gồm cầu C4, cầu Pom La (phường Mường Thanh) hoặc cầu Nậm Thanh (xã Thanh An) nhằm đảm bảo an toàn./.

Quốc lộ 12 nối Lai Châu với Điện Biên đã thông xe tạm thời Mặc dù thời tiết trên địa bàn liên tục có mưa, nhưng với sự nỗ lực của đơn vị, đến đêm 18/7, vị trí sạt lở, đứt đường đã được khắc phục tạm thời để các phương tiện vừa và nhỏ lưu thông trở lại.