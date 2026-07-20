Đề xuất hơn 10.600 tỷ đồng mở rộng Quốc lộ 1 từ Đà Nẵng đến Vĩnh Long

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có Tờ trình gửi Bộ Xây dựng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng một số đoạn tuyến trên Quốc lộ 1 qua các tỉnh từ Đà Nẵng đến Vĩnh Long.

Theo đó, thời gian vừa qua, Quốc hội, Chính phủ đã ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai đầu tư các tuyến đường bộ trên trục giao thông Bắc-Nam phía Đông như: cao tốc Bắc-Nam phía Đông, Quốc lộ 1, đường ven biển nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng, tạo tiền đề, động lực phát triển kinh tế-xã hội, gắn với chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng và phát triển bền vững.

Trong khi đó, Quốc lộ 1 là một trong những tuyến đường bộ quan trọng trên trục giao thông Bắc-Nam phía Đông, liên kết 4 cực tăng trưởng (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ) và 5 vùng động lực (phía Bắc, Bắc Trung Bộ, miền Trung, phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long).

Hiện nay, một số đoạn tuyến tránh Quốc lộ 1 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long có quy mô hiện trạng 2 làn xe cơ giới và một số nút giao thông trên Quốc lộ 1 trên địa bàn các tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh không đáp ứng yêu cầu lưu thông. Mặt đường các đoạn tuyến xuất hiện hiện tượng hư hỏng, gây ra ùn tắc cục bộ, thời gian lưu thông kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ vận tải cũng như môi trường đầu tư.

Mặt khác, quy hoạch các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đều xác định hành lang kinh tế dọc theo Quốc lộ 1 trên địa bàn địa phương là trọng điểm cần ưu tiên phát triển.

Vì vậy, lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá việc triển khai đầu tư nâng cấp, mở rộng một số đoạn tuyến trên Quốc lộ 1 (với quy mô tuyến tránh 2 làn xe) qua các tỉnh từ Đà Nẵng đến Vĩnh Long sẽ góp phần hoàn thiện tuyến Quốc lộ 1, nâng cao năng lực khai thác của hành lang vận tải Bắc-Nam phía Đông, bảo đảm được sự liên kết giữa các phương thức vận tải, tạo thành mạng lưới giao thông thông suốt.

Các đoạn tuyến Quốc lộ 1 qua khu vực trung tâm có tuyến tránh sau khi hoàn thành đầu tư nâng cấp đạt 4 làn xe theo quy hoạch sẽ được xem xét bàn giao về địa phương quản lý để bảo đảm sự thống nhất, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Do đó, Cục Đường bộ đề xuất Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng một số đoạn tuyến trên Quốc lộ 1 qua các tỉnh từ Đà Nẵng đến Vĩnh Long có chiều dài 70,79km; sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 10.653 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật là 2.950,1 tỷ đồng; chi phí xây dựng 6.027,4 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn, các chi phí khác 602,7 tỷ đồng; chi phí dự phòng 1.072,4 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2026-2030. Dự án sẽ được chuẩn bị đầu tư trong năm 2026-2027; khởi công đầu quý III/2027 và hoàn thành đầu năm 2030.

Ngoài ra, Cục Đường bộ cũng tính toán dự kiến phân chia dự án thành các dự án thành phần, gồm: Dự án thành phần 1 là “Đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Đà Nẵng đến Quảng Ngãi,” trên địa bàn 2 tỉnh: thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi; thời gian thực hiện từ năm 2026-2030.

Dự án thành phần 2: “Đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Gia Lai đến Khánh Hòa” trên địa bàn 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa; thời gian thực hiện từ năm 2026-2030.

Dự án thành phần 3: “Đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Tây Ninh đến Vĩnh Long” trên địa bàn 3 tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long; thời gian thực hiện từ năm 2026-2030.

Sau khi các đoạn tuyến tránh trên hoàn thành đầu tư nâng cấp, mở rộng đạt quy mô quy hoạch, Bộ Xây dựng sẽ thực hiện rà soát, điều chuyển các đoạn tuyến Quốc lộ 1 song hành qua khu đô thị, khu đông dân cư về địa phương quản lý theo quy định của Luật Đường bộ và các quy định có liên quan./.

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