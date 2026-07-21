Chiếu miễn phí nhiều bộ phim về đề tài cách mạng

Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ sẽ diễn ra từ ngày 21-28/7/2026 trên phạm vi cả nước, chiếu phim miễn phí phục vụ cựu chiến binh, người có công và gia đình chính sách.

Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026) sẽ diễn ra từ ngày 21-28/7/2026 trên phạm vi cả nước, chiếu phim miễn phí phục vụ cựu chiến binh, người có công và gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên cùng đông đảo người dân.

Tuần phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh và các đơn vị liên quan tổ chức.

Điểm mới của chương trình năm nay là lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại cùng tham gia chiếu phim miễn phí./.