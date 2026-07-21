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7 người tử vong trong vụ cháy xe khách trên quốc lộ 1 qua Đồng Nai

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h sáng nay 21/7, xe khách biển số 50E-447xx đi trên quốc lộ 1, hướng từ Dầu Giây đi Biên Hòa đã tông vào hành lang đường tại khu vực ngã ba Sông Thao, Đồng Nai.

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7 người tử vong trong vụ cháy xe khách trên quốc lộ 1 qua Đồng Nai
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Bản tin 60s ngày 21/7/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

7 người tử vong trong vụ cháy xe khách trên quốc lộ 1 qua Đồng Nai.

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(Vietnam+)
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