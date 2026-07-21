Lâm Đồng: Kỳ vọng tuyến đường ven biển gần 9.500 tỷ đồng

Ngày 21/7, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh đang kêu gọi đầu tư dự án tuyến đường ven biển quy mô lớn đi qua các phường Phú Thủy, phường Phan Thiết và phường Tiến Thành. Công trình được kỳ vọng sẽ trở thành trục giao thông huyết mạch, mở rộng không gian đô thị và tạo động lực phát triển kinh tế ven biển của tỉnh.

Tuyến đường ven biển dự kiến đầu tư đi qua địa bàn các phường Phú Thủy, Phan Thiết, Tiến Thành có điểm đầu kết nối vào vòng xoay đường ĐT.706B, phường Phú Thủy; điểm cuối giao với đường ĐT.719 tại dốc Campuchia, phường Tiến Thành.

Tuyến đường được thiết kế mặt cắt ngang 36,5m, gồm 6 làn xe, vỉa hè và dải phân cách. Dự án sẽ san lấp một số diện tích lấn biển để xây dựng đường và hình thành các khu công viên cảnh quan ven biển; xây cầu dây văng vượt sông Cà Ty và sông Phú Hài. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến gần 9.500 tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, dự án tuyến đường ven biển có thực hiện việc san lấp lấn biển khoảng 84,8 ha. Khu vực lấn biển sau khi quy hoạch hoàn thành sẽ mang tính chất của một đô thị hiện đại, hài hòa với thiên nhiên bằng việc tổ chức các tuyến cây xanh ven biển, công viên trung tâm của khu vực, tạo cảnh quan đẹp cho khu vực quy hoạch nói riêng và cho khu vực trung tâm ven biển của tỉnh. Dự án dự kiến đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Dự án được chia thành 5 đoạn thực hiện nhằm tối ưu hóa nguồn lực và tiến độ thi công. Đây được xem là trục xương sống trong mạng lưới giao thông ven biển của khu vực, giúp giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu và rút ngắn thời gian di chuyển giữa các phân khu chức năng.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, người dân phường Phú Thủy cho biết: "Tôi rất mong chờ tuyến đường ven biển này được sớm đầu tư và hoàn thành, đưa vào hoạt động. Tuyến đường không những tạo thuận lợi cho người dân đi lại mà còn là hình ảnh điểm nhấn của Khu du lịch Quốc gia Mũi Né."

Còn ông Nguyễn Văn Trung, người dân phường Phan Thiết chia sẻ: "Tuyến đường ven biển này rất được người dân mong chờ. Phan Thiết là một đô thị hiện đại trong tương lai, do đó phải có những trục đường được đầu tư tương xứng. Chúng tôi đồng thuận với việc triển khai tuyến đường và sẵn sàng di dời, bàn giao mặt bằng để dự án thi công, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng."

Đoàn công tác UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra khu vực dự kiến xây dựng tuyến đường ven biển gần 9.500 tỷ đồng vào tháng 3/2026. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Qua khảo sát sơ bộ của các đơn vị chuyên môn, trong phạm vi khu vực dự án có ảnh hưởng đến khoảng 457 căn nhà. Dự kiến các đơn vị liên quan sẽ phối hợp xác định sơ bộ diện tích, số lượng nhà phải giải tỏa, di dời, dự kiến nhu cầu tái định cư và rà soát quỹ đất hiện có để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho chủ trương thực hiện đầu tư dự án chung cư, để bố trí tái định cư cho những hộ dân phải di dời.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các ngành chức năng rà soát, lựa chọn kỹ nhà đầu tư cho dự án; trong đó cần có những báo cáo cụ thể về năng lực nhà đầu tư, về trách nhiệm nhà đầu tư thực hiện dự án. Các sở, ngành liên quan nghiên cứu quy định về triển khai phương án lấn biển để thực hiện dự án. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các phường đôn đốc tiến độ triển khai công việc liên quan đến dự án, để sớm triển khai xây dựng tuyến đường ven biển đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh và nguyện vọng của người dân.

Đến nay, khu vực ven biển Lâm Đồng đã có các tuyến đường ven biển đưa vào khai thác như Liên Hương-Bình Thạnh dài 5,8 km, đoạn cầu Sông Lũy-Hòa Thắng dài 23 km, tuyến ĐT.706B (đường Võ Nguyên Giáp)-cầu Hùng Vương dài 20,4 km, ĐT.719 đoạn Kê Gà-Tân Thiện dài 32,5 km và đoạn qua thị xã La Gi dài 6km... Nhờ đầu tư các tuyến đường ven biển đã tạo sức bật cho ngành du lịch và ngành kinh tế khác phát triển mạnh mẽ.

Khi đi vào hoạt động, tuyến đường ven biển mới kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán giao thông kết nối giữa hai trung tâm du lịch là khu vực Mũi Né (phía Bắc) và khu vực Tiến Thành (phía Nam). Đồng thời, tạo ra điểm nhấn hiện đại cho Khu du lịch Quốc gia Mũi Né./.

Lâm Đồng chỉ đạo khẩn việc thi công chậm tại tuyến đường du lịch Mũi Né UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 7/2026, tạo điều kiện đẩy nhanh thi công, giải ngân vốn đầu tư công và sớm đưa các công trình vào khai thác.