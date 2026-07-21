Đồng Tháp phê duyệt dự án Đường tỉnh 877C, với tổng vốn đầu tư hơn 2.250 tỷ đồng

Ngày 21/7, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã phê duyệt Dự án thành phần 2 xây dựng Đường tỉnh 877C, đoạn từ Quốc lộ 1 đến Quốc lộ 50 và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận, với tổng mức đầu tư hơn 2.250 tỷ đồng.

Dự án góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển phía Đông của tỉnh.

Theo quyết định, tuyến đường dài khoảng 38,3 km đi qua phường Sơn Qui, phường Bình Xuân và các xã Châu Thành, Lương Hòa Lạc, Tân Thuận Bình, An Thạnh Thủy, Đồng Sơn, Phú Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Dự án có điểm đầu kết nối Quốc lộ 1 tại ngã tư Lương Phú (xã Châu Thành), điểm cuối kết nối Quốc lộ 50 và Đường tỉnh 871B, thuộc phường Sơn Qui.

Dự án được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 60-80km/giờ, nền đường rộng 12 m, mặt đường 11 m; riêng đoạn tuyến đi trùng Đường tỉnh 878C hiện hữu khoảng 400m, chiều rộng nền đường 15m.

Trên tuyến sẽ xây dựng 14 cầu, tải trọng thiết kế HL93; 68 cống bê tông cốt thép; khoảng 21 nút giao và hệ thống chiếu sáng. Trong số đó, cầu qua kênh Chợ Gạo dài khoảng 659 m là công trình cầu lớn nhất trên tuyến.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.250 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 2.000 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương, thời gian thực hiện trong 6 năm.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, dự án được đầu tư với mục tiêu từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển liên kết vùng, tạo nên sự thông suốt, đồng bộ và phát huy tối đa hiệu quả của mạng lưới giao thông hiện hữu.

Đồng thời, dự án cũng được kỳ vọng tăng khả năng lưu thông và vận chuyển hàng hóa giữa các khu vực trong tỉnh; tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, du lịch, góp phần tăng thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và đảm bảo an ninh, quốc phòng của khu vực./.

Gần 1.700 tỷ đồng đầu tư các dự án giao thông trọng điểm tại Đồng Tháp Việc đồng loạt triển khai các dự án giao thông trọng điểm được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá hạ tầng, nâng cao khả năng kết nối giữa các khu vực động lực của Đồng Tháp với các tuyến giao thông quốc gia.