Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông đường La Thành

Ngày 21/7, nhằm phục vụ thi công Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục, đoạn thuộc phường Giảng Võ (Hà Nội), Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện điều chỉnh phương án tổ chức giao thông đường La Thành (đoạn từ nút giao La Thành-Láng Hạ-Giảng Võ đến đường Thành Công).

Theo đó, các phương tiện trên đường La Thành hiện trạng (đoạn từ nút giao La Thành-Láng Hạ- Giảng Võ đến đường Thành Công) có nhu cầu đi đường Nguyễn Chí Thanh-Voi Phục đi theo biển chỉ dẫn vào đường Vành đai 1 mới đã thi công xong để đi đường Nguyễn Chí Thanh-Voi Phục.

Đồng thời, lực lượng chức năng bổ sung biển hạn chế tốc độ 40 km/h tại đường Vành đai 1 mới đã thi công xong đến lớp bê tông nhựa C19 để đảm bảo an toàn giao thông; bổ sung biển cấm dừng đỗ tại phạm vi đường Vành đai 1 mới (đoạn từ Thành Công đến nút giao Láng Hạ).

Ngoài ra, phương án tổ chức giao thông trên đường Vành đai 1 mới (đoạn từ nút giao La Thành- Láng Hạ-Giảng Võ đến đường Thành Công) theo phương án tổ chức giao thông đường La Thành hiện trạng; tổ chức giao thông 1 chiều ô tô từ nút giao La Thành-Láng Hạ-Giảng Võ đi chiều đường Nguyễn Chí Thanh-Voi Phục.

Để phương án tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội chủ động phối hợp với Uỷ ban Nhân dân các phường trong phạm vi dự án tổ chức tuyên truyền đến người dân khu vực chịu sự ảnh hưởng do thi công dự án, đặc biệt là nhân dân khu vực rào chắn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để chủ động có kế hoạch và đi lại phù hợp.

Trong phạm vi rào chắn tổ chức thi công cuốn chiếu 1/2 mặt đường hiện trạng theo từng phân đoạn 30m-50m; 1/2 mặt đường còn lại phục vụ tổ chức giao thông cho người dân khu vực rào chắn lưu thông, giảm thiểu ảnh hưởng đến người dân tại khu vực.

Sau khi thi công và hoàn trả xong 1/2 kết cấu mặt đường đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông mới được chuyển sang thi công phân đoạn tiếp theo. Tại các vị trí đã hoàn thành công tác thi công, phải tổ chức thu gọn hoặc tháo dỡ rào chắn, hoàn trả hiện trạng hạ tầng giao thông trên tuyến đường.

Cùng đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội chỉ đạo các nhà thầu thi công bố trí đầy đủ các biện pháp kiểm soát bụi (che chắn, cầu rửa xe, phun sương giảm bụi...) tại công trường; lắp đặt hệ thống phun sương xung quanh phạm vi rào chắn hướng vào trong khu vực thi công và bật khi công trường đang hoạt động thi công, thường xuyên kiểm tra phun sương tưới ẩm tại các vị trí gây bụi, ô nhiễm trực tiếp do tác động của phương tiện trong quá trình triển khai dự án.

Các phương tiện máy thi công, vật tư, vật liệu tập kết trong phạm vi hàng rào. Bên cạnh đó, nhà thầu thi công có đầy đủ các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường và các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công và các phương tiện máy thi công công trình chỉ được phép lưu thông trong phạm vi hàng rào dự án và chỉ được phép di chuyển ra ngoài phạm vi hàng rào từ 22h tối ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau. Trường hợp di chuyển theo khung giờ khác phải được cấp phép theo quy định.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội phối hợp với Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông để di dời hệ thống đèn tín hiệu giao thông, camera giám sát giao thông và điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút lân cận cho phù hợp với phương án điều chỉnh tổ chức giao thông (nếu cần); triển khai thực hiện điều chỉnh hệ thống biển báo, bổ sung hệ thống đảm bảo an toàn giao thông, lắp đặt bổ sung biển báo, vạch sơn, duy tu thường xuyên hệ thống rào chắn, mặt đường khu vực rào chắn… theo phương án rào chắn và phân luồng tổ chức giao thông đã được Sở Xây dựng chấp thuận.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố chủ động phối hợp cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội thực hiện điều chỉnh phương án luồng tuyến xe buýt theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông.

Song song đó, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao.

Ủy ban Nhân dân phường Giảng Võ chỉ đạo lực lượng chức năng liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận; tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người dân trong khu vực tuyệt đối tuân thủ sự hướng dẫn của hệ thống biển báo tổ chức giao thông tại tuyến đường./.

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