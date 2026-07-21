Vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong: Nguyên nhân ban đầu do tài xế buồn ngủ

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai, chiều 21/7, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đồng Nai thông tin, nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định do tài xế Trần Thanh Hải (41 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) buồn ngủ, dẫn đến xe lao vào dải phân cách sát lề đường bên phải theo chiều đi (hướng Bắc-Nam).

Kết quả kiểm tra tài xế không có nồng độ cồn, âm tính ma túy.

Phụ xe Lê Quốc Đạt (18 tuổi) cho biết sau cú va chạm, động cơ xe bị tắt khiến hệ thống hơi không hoạt động. Cửa chính của xe vận hành bằng hơi nên không thể mở theo cách thông thường.

Do khói và lửa xuất hiện rồi nhanh chóng lan ra khắp xe nên phụ xe và tài xế đã phá cửa, đưa nhiều hành khách ra ngoài.

Tuy nhiên, ngọn lửa và khói lan nhanh khiến người bên ngoài không thể tiếp cận khu vực cuối xe để cứu các nạn nhân còn mắc kẹt khiến 7 người chết, 5 người bị thương. Số người đi trên xe chưa xác định.

Bác sỹ chuyên khoa 2 Nguyễn Tường Quang, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (thành phố Đồng Nai), chia sẻ đơn vị đang điều trị tích cực cho các bệnh nhân trong vụ cháy xe khách giường nằm.

Khoảng 4 giờ cùng ngày, Bệnh viện tiếp nhận 3 bệnh nhân vụ cháy xe khách được chuyển đến từ Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom.

Bệnh nhân thứ nhất là anh Nguyễn Văn Thông (37 tuổi, ngụ phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai) nhập viện trong tình trạng bỏng độ 1-2 cẳng tay và cẳng chân 2 bên, diện tích bỏng khoảng 20% diện tích cơ thể, được xác định là bỏng do nhiệt.

Tiếp đó là chị Nguyễn Thị Ngọc Bích (35 tuổi, ngụ phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai), vợ anh Thông, được chẩn đoán bị bỏng độ 1-2 vùng đầu, cẳng bàn tay, cẳng bàn chân 2 bên, diện tích bỏng khoảng 20% cơ thể.

Các bác sỹ đã khẩn trương sơ cứu, sau đó chuyển lên Khoa Chấn thương chỉnh hình-bỏng để tiếp tục chăm sóc, điều trị. Bệnh viện đang tập trung điều trị tốt nhất, giúp các bệnh nhân sớm hồi phục. Hiện tại, 2 bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn.

Bệnh nhân thứ 3 là nữ, bị bỏng nhẹ, vừa được đưa vào bệnh viện thì nghe tin người thân tử vong trong vụ cháy nên đã quay lại hiện trường và không nhập viện.

Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom đang điều trị đang điều trị tích cực cho 1 bệnh nhân. Hai bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng bỏng nặng.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã đến thăm hỏi tình hình sức khỏe, chia sẻ với gia đình các bệnh nhân; trao tặng số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng đối cho mỗi bệnh nhân.

Ông Nguyễn Văn Út đề nghị các cơ sở y tế tập trung các điều kiện tốt nhất để cứu chữa bệnh nhân. Nếu có khó khăn, vướng mắc gì thì báo cáo ngay để được hỗ trợ, kể cả về trang thiết bị máy móc, công nghệ.../.

Cháy xe khách lúc rạng sáng làm 7 người tử vong tại Đồng Nai Sáng 21/7, lãnh đạo xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy xe khách trên Quốc lộ 1 qua địa bàn khiến 7 người tử vong.

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