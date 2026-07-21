Vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong: Hai trẻ bị bỏng đã qua cơn nguy hiểm

Trưa 21/7, theo thông tin từ các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 1 (Thành phố Hồ Chí Minh), đơn vị đang điều trị cho 2 trẻ em là nạn nhân trong vụ cháy xe khách tại Đồng Nai, hiện sức khỏe của hai bé đã tạm thời ổn định và đang tiếp tục điều trị, theo dõi.

Bác sỹ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết khoảng 8 giờ ngày 21/7, Khoa tiếp nhận 2 trẻ em là hai anh em ruột trong vụ cháy xe khách, do Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai chuyển lên.

Hai bé đi cùng bố mẹ trên xe khách giường nằm từ Phan Rang về Đồng Nai; chiếc xe bị bốc cháy vào khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thành phố Đồng Nai.

Ngay sau khi tiếp nhận 2 nạn nhân, lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 1 đã họp hội chẩn toàn bệnh viện để đưa ra phác đồ điều trị tốt nhất.

Nạn nhân đầu tiên là bé trai N.T.Tr (7 tuổi, ngụ phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai) được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng lơ mơ, mạch khó bắt, huyết áp không đo được, thở oxy qua mặt nạ. Bé trai bị bỏng độ 1, độ 2 nhiều nơi, diện tích bỏng chiếm khoảng 50% cơ thể, đã được tuyến dưới băng kín.

Sau khi tiếp nhận, các bác sỹ tiếp tục cho bé thở oxy qua mặt nạ, truyền dịch chống sốc, dùng kháng sinh và thuốc giảm đau. Hiện bé trai đã qua cơn sốc, sinh hiệu tạm ổn định, đã khóc được.

“Kết quả thử CO trong máu không cao, không có khả năng ngộ độc khí CO do được đập cửa đưa ra ngoài sớm, không bị mắc kẹt lâu trong môi trường kín. Các tổn thương chủ yếu là bỏng ngoài da, ít nguy cơ bỏng hô hấp nặng. Hiện chúng tôi đang đánh giá lại tình trạng sốc bỏng của bệnh nhi và nếu ổn định sẽ chuyển lên tiếp tục điều trị tại Khoa Bỏng,” bác sỹ Phương thông tin thêm.

Nạn nhân thứ 2 là bé gái N.N.T.D (2 tuổi, ngụ phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai). Thời điểm nhập viện, bé gái bị bỏng lửa độ 1, độ 2 khoảng 10% cơ thể. Tuy nhiên, bé gái thở nhanh và có nghi ngờ bỏng đường hô hấp nên các bác sỹ tiến hành nội soi để đánh giá tình trạng bỏng hô hấp.

Hiện bệnh nhi đang được truyền dịch, sử dụng kháng sinh, thuốc giảm đau và được theo dõi sát.

Trước đó, như tin đã đưa, vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 21/7, xe ôtô khách biển số 50E-44702, loại 24 giường nằm do Trần Thanh Hải (41 tuổi, thường trú Ninh Hải, Khánh Hòa) điều khiển theo hướng Lâm Đồng đi Thành phố Hồ Chí Minh, khi tới Km1839 trên Quốc lộ 1 (đoạn thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai) xe khách đã bốc cháy dữ dội.

Do ngọn lửa cháy quá nhanh khiến nhiều hành khách không kịp thoát nạn. Vụ tai nạn khiến 7 hành khách tử vong, 5 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện./.

7 người tử vong trong vụ cháy xe khách trên quốc lộ 1 qua Đồng Nai Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h sáng nay 21/7, xe khách biển số 50E-447xx đi trên quốc lộ 1, hướng từ Dầu Giây đi Biên Hòa đã tông vào hành lang đường tại khu vực ngã ba Sông Thao, Đồng Nai.