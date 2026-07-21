Chủ động phòng bệnh do virus Adeno trong mùa du lịch, nghỉ Hè

Trước xu hướng gia tăng số ca mắc bệnh do virus Adeno, chủ yếu ở trẻ em, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết đến nay chưa ghi nhận diễn biến bất thường về tác nhân gây bệnh, quy mô dịch hoặc mức độ nặng trong cộng đồng. Ngành Y tế đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch.

Theo Cục Phòng bệnh, virus Adeno lưu hành quanh năm và có thể gây bệnh ở mọi lứa tuổi. Virus thường gây viêm đường hô hấp với các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi; đồng thời có thể gây viêm kết mạc (đau mắt đỏ), rối loạn tiêu hóa và một số biểu hiện khác.

Phần lớn người mắc có diễn biến nhẹ và tự hồi phục, song trẻ nhỏ, người cao tuổi, người mắc bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch có nguy cơ diễn biến nặng.

Đau mắt đỏ có thể do nhiều nguyên nhân như virus, vi khuẩn, dị ứng hoặc các tác nhân kích thích. Virus Adeno là một trong những nguyên nhân thường gặp, tuy nhiên không phải tất cả các trường hợp đau mắt đỏ đều do virus này gây ra. Vì vậy, người dân không nên tự xác định nguyên nhân hoặc tự ý mua thuốc điều trị khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.

Virus Adeno có thể lây truyền qua dịch tiết đường hô hấp, nước mắt, tiếp xúc trực tiếp với người mắc bệnh hoặc qua bàn tay, đồ dùng, bề mặt nhiễm virus. Nguy cơ lây lan cao hơn tại các môi trường sinh hoạt tập trung như gia đình, trường học, cơ sở chăm sóc trẻ em, khu vui chơi và bể bơi nếu điều kiện vệ sinh không được bảo đảm.

Hiện đang là thời điểm nghỉ hè, nhu cầu du lịch và các hoạt động tập trung đông người gia tăng, trong đó trẻ em thường xuyên tham gia các lớp học, khu vui chơi và hoạt động bơi lội. Đây là điều kiện thuận lợi làm tăng nguy cơ tiếp xúc và lây truyền bệnh.

Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, đồng thời không hoang mang và không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, người dân cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng; không dùng chung khăn mặt, khăn tắm, gối, kính mắt, mỹ phẩm, thuốc nhỏ mắt hoặc kính áp tròng. Khi có biểu hiện đau mắt đỏ, cần vệ sinh mắt đúng cách bằng gạc sạch hoặc khăn giấy dùng một lần và rửa tay sạch sau khi chăm sóc mắt.

Bộ Y tế lưu ý người dân không tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt chứa kháng sinh, thuốc kháng virus, thuốc phối hợp hoặc thuốc có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sỹ. Việc sử dụng thuốc không đúng có thể kéo dài thời gian mắc bệnh, gây tổn thương giác mạc và ảnh hưởng đến thị lực. Đồng thời, không đắp lá, nhỏ sữa mẹ hoặc sử dụng các dung dịch không bảo đảm vô khuẩn vào mắt.

Người có biểu hiện đỏ mắt, chảy nước mắt, nhiều ghèn, kèm sốt, ho hoặc đau họng cần hạn chế tiếp xúc gần, không dùng chung vật dụng cá nhân và không đến bể bơi. Trẻ đang có triệu chứng nên nghỉ ngơi tại nhà nếu không thể bảo đảm vệ sinh cá nhân hoặc phải tiếp xúc gần với nhiều trẻ khác; việc đi học trở lại cần căn cứ vào tình trạng sức khỏe và hướng dẫn của cơ sở y tế, nhà trường.

Người dân cần đến cơ sở y tế khi có các biểu hiện như đau nhức mắt, sợ ánh sáng, nhìn mờ, đỏ mắt nhiều, mi mắt sưng nề, có giả mạc, sốt cao kéo dài, khó thở hoặc khi trẻ mệt nhiều, li bì, bỏ ăn, bỏ bú hay triệu chứng nặng lên, không cải thiện. Trẻ sơ sinh có biểu hiện đỏ mắt hoặc chảy dịch mắt cần được đưa đi khám ngay.

Đối với trường học, cơ sở chăm sóc trẻ em và bể bơi, Cục Phòng bệnh đề nghị tăng cường theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm trường hợp có sốt, ho, đau họng, đỏ mắt hoặc rối loạn tiêu hóa; bảo đảm nước sạch, thông khí, vệ sinh đồ chơi và các bề mặt thường xuyên tiếp xúc; duy trì chất lượng nước và nồng độ chất khử khuẩn tại các bể bơi theo quy định.

Cục Phòng bệnh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi sát tình hình bệnh do virus Adeno và các bệnh truyền nhiễm lưu hành; kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn chuyên môn và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân./.

Hà Nội giám sát chặt sự gia tăng ca mắc bệnh lây qua đường hô hấp Sở Y tế theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình các dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn, nhất là bệnh cúm mùa, sởi, hội chứng viêm phổi nặng do virus để có biện pháp phòng, chống kịp thời.