Thành phố Hồ Chí Minh: Hoàn thành khám sức khỏe toàn dân trước ngày 15/12

Ngay sau phát động cao điểm 150 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân, nhiều địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương tăng tốc thực hiện. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe cho 100% người dân trước ngày 15/12.

Thống kê của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 20/7, toàn thành phố đã có 732.873 người dân được khám sức khỏe định kỳ và lập Hồ sơ sức khỏe điện tử.

Đây là kết quả đáng khích lệ, phản ánh hiệu quả bước đầu của đợt thi đua cao điểm do Sở Y tế phát động, đồng thời khẳng định quyết tâm của các địa phương trong thực hiện một trong những chương trình y tế cộng đồng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Xã Bà Điểm hiện đang dẫn đầu toàn thành phố với 16.508 người được khám sức khỏe và lập hồ sơ sức khỏe điện tử.

Tiếp theo là xã Long Hải 16.161 người, xã An Nhơn Tây 15.093 người, xã Xuân Thới Sơn 14.491 người, xã Phú Hòa Đông 14.003 người.

Bên cạnh những địa phương đạt kết quả nổi bật, vẫn còn một số nơi có tỷ lệ bao phủ thấp, cần khẩn trương tăng tốc trong thời gian tới.

Có 6 địa phương có tỷ lệ người dân được khám dưới 2% dân số, gồm xã Phú Giáo mới chỉ khám được 441 người, đạt 1,17% dân số; phường Lái Thiêu khám được 1.408 người, đạt 1,25% dân số; phường Bến Thành khám được cho 1.088 người, đạt 1,76% dân số; phường Đông Hòa khám được 2.770 người, đạt 1,82%, xã Ngãi Giao khám được cho 900 người, đạt 1,83% dân số và phường Tân Đông Hiệp khám được cho 2.271 người, đạt 1,98% dân số.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ nay đến cuối năm, thành phố huy động 480 cơ sở y tế trên địa bàn gồm các bệnh viện công lập, bệnh viện tư nhân, bệnh viện bộ/ngành, trạm y tế và phòng khám đa khoa… cùng tham gia chương trình khám sức khỏe toàn dân.

Tổng cộng đã có 10.000 cán bộ y tế được tập huấn, sẵn sàng tham gia chương trình.

Sở Y tế đã phân công các cơ sở y tế cùng tham gia hỗ trợ địa phương trong công tác khám sức khỏe. Mỗi xã, phường, đặc khu được kết nối với một hoặc nhiều cơ sở khám chữa bệnh phù hợp với quy mô dân số và đặc điểm địa bàn.

Các bệnh viện phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức các đội khám sức khỏe lưu động tại trạm y tế, các điểm khám cộng đồng hoặc ngay tại khu dân cư, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ thuận lợi nhất.

Để bảo đảm không bỏ sót người dân, Thành phố Hồ Chí Minh chia lộ trình triển khai thành từng nhóm với thời gian cụ thể.

Trong đó, với khoảng 6 triệu người lao động chính thức gồm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại doanh nghiệp sẽ được hoàn thành việc khám sức khỏe trước ngày 31/10. Riêng cán bộ, nhân viên ngành Y tế được hoàn tất khám sức khỏe ngay trong tháng 7.

Với hơn 3,5 triệu học sinh, sinh viên (2,7 triệu học sinh, 800.000 sinh viên), việc khám sức khỏe bắt đầu được triển khai ngay sau khi bước vào năm học mới và hoàn thành trước 31/10.

Với những đối tượng trẻ em không đến trường, lao động phi chính thức và các nhóm yếu thế, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để mời khám sức khỏe.

Những người từ 90 tuổi trở lên hoặc người gặp khó khăn trong đi lại sẽ được nhân viên y tế khám sức khỏe tại nhà.

Mục tiêu của Thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 15/12, hoàn thành việc khám sức khỏe và lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho 100% người dân trên địa bàn./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Thi đua cao điểm 150 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân Với khẩu hiệu “mỗi bệnh viện gắn với một địa phương, mỗi tổ khám lưu động là một cánh tay nối dài của hệ thống y tế,” Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe năm 2026.