Đồng Tháp: Giảm thủ tục rườm rà, tạo thuận lợi cho người dân khi khám bệnh

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Đồng Tháp đã tập trung triển khai 6 nhóm đột phá về y tế cơ sở, y tế dự phòng, quản lý sức khỏe toàn dân, chuyển đổi số, nhân lực y tế, chất lượng khám chữa bệnh và huy động nguồn lực xã hội.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động khám, chữa bệnh

Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Văn Dương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp thông tin, ngành đang thúc đẩy triển khai bệnh án điện tử, hướng đến lấy người dân làm trung tâm, xác định nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử là thành phần cốt lõi để triển khai các nền tảng số y tế khác, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ngành y tế, nâng cao chất lượng phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân

Đến ngày 13/7, toàn tỉnh có hơn 1,1 triệu người tích hợp thẻ bảo hiểm y tế và sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID; 16 cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện triển khai bệnh án điện tử.

Bên cạnh đó, 100% cơ sở khám, chữa bệnh đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt; hơn 2,4 triệu người được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, đạt trên 72% dân số toàn tỉnh.

Các cơ sở y tế ở tỉnh đã sử dụng thẻ căn cước thay thẻ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh với 393/393 cơ sở áp dụng (đạt 100%). Người bệnh khi đến các cơ sở khám chữa bệnh chỉ cần mang theo thẻ căn cước công dân mà không cần phải mang theo thẻ bảo hiểm y tế cùng chứng minh nhân dân để xác định nhân thân như trước đây.

Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Tạ Văn Trầm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cho biết: Trong hoạt động khám, điều trị bệnh, đơn vị đã triển khai bệnh án điện tử thông suốt cũng như vận hành hệ thống thông tin bệnh viện đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo Thông tư của Bộ Y tế về khám sức khỏe.

Hệ thống quản lý thông tin xét nghiệm đáp ứng các tiêu chí cần thiết để triển khai bệnh án điện tử. Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế đang vận hành thông suốt tại bệnh viện.

Khi đến khám, điều trị bệnh tại tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, người bệnh sử dụng thẻ bảo hiểm y tế có thể quét mã QR căn cước công dân để làm thủ tục đăng ký. Bệnh viện đã trang bị 13 máy quét QR ở điểm nhận bệnh ban đầu và có nhân viên hướng dẫn chi tiết.

Điều dưỡng Võ Thị Đào, Khoa Khám, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang chia sẻ, bệnh nhân đăng ký bảo hiểm y tế tại Bệnh viện sẽ được quét mã QR tại kios và lấy số, trực tiếp vào phòng khám. Với những bệnh nhân đã từng khám, có giấy hẹn của bác sỹ để tái khám thì quét mã, lấy số và vào phòng khám mà không phải chờ đợi như trước.

Việc ứng dụng chuyển đổi số đã được triển khai thực hiện thông suốt tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tháp Mười, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, Trung tâm Y tế Khu vực Hồng Ngự 2, Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành, Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho, Trung tâm Y tế khu vực Chợ Gạo… Các đơn vị đã có nhiều đổi mới trong việc quản lý, lấy hiệu quả công việc là trọng tâm, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Bệnh nhân được hướng dẫn làm thủ tục đăng ký khám bệnh trực tuyến. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Chuyển đổi số góp phần tăng cường năng lực của y tế cơ sở

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, trong 6 tháng đầu năm 2026, việc triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW được thực hiện đồng bộ, bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Công tác chuyển đổi số ngành Y tế tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực với 416/420 cơ sở y tế được cấp tài khoản quản trị và thực hiện liên thông dữ liệu; hơn 495.500 hồ sơ sức khỏe điện tử được chuẩn hóa, lưu trữ và hơn 1.000 hồ sơ được tạo lập trực tiếp trên hệ thống.

Phòng khám đa khoa quân dân y Dinh Bà tại xã biên giới Tân Hộ Cơ thực hiện thông suốt việc chuyển đổi số trong khám, chữa bệnh. Người dân ở khu vực biên giới khi đến khám, chữa bệnh được giải quyết nhanh hơn nhờ thủ đăng ký bằng căn cước công dân mà không cần mang theo thẻ bảo hiểm y tế.

Ông Nguyễn Văn Chiêm, xã Tân Hộ Cơ phấn khởi cho biết, ông thường đến Phòng khám đa khoa quân dân y Dinh Bà tái khám cao huyết áp, nhức mỏi và lấy thuốc theo diện bảo hiểm y tế.

Trước đây khi đến khám phải mang theo thẻ bảo hiểm y tế, còn bây giờ thì không cần nữa vì các y bác sỹ làm thủ tục qua thẻ căn cước công dân nên thủ tục rất thuận lợi và nhanh chóng.

Ở Trạm Y tế xã An Thạnh Thủy, thủ tục khám, điều trị bệnh đã được áp dụng triển khai bằng căn cước công dân có gắn chíp cho người dân đạt trên 99%, giảm thủ tục rườm rà. Trạm đã triển khai chữ ký số điện tử, toa thuốc điện tử cho người dân, in toa thuốc và hướng dẫn ngày hẹn tái khám cụ thể.

Bác sỹ chuyên khoa 1 Võ Bửu Nguyên, Giám đốc Trạm Y tế xã An Thạnh Thủy nêu rõ, đơn vị đã triển khai lập hồ sơ sức khỏe điện tử, tỷ lệ đạt 100%. Thời gian tới, Trạm Y tế hướng dẫn cho người dân tích hợp sổ tay điện tử trên VneID, đăng ký khám chữa bệnh từ xa.

Anh Cao Ngọc Bảo, người dân xã An Thạnh Thủy chia sẻ, thủ tục khám bệnh được nhân viên y tế hướng dẫn, thực hiện đăng ký qua thể căn cước công dân rất đơn giản, tiết kiệm thời gian nên người bệnh không phải mất thời gian chờ đợi như trước đây.

Còn tại Trạm Y tế xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp, việc chuyển đổi số ở lĩnh vực khám, điều trị bệnh được triển khai thuận lợi, phục vụ tốt cho người dân. Bác sỹ Ngô Phúc Thịnh, Giám đốc Trạm Y tế xã Bình Ninh nêu rõ, người dân đã có ý thức khi đến khám bệnh đều mang theo căn cước công dân, không còn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế như trước đây. Tỷ lệ người dân khám, chữa bệnh làm thủ tục đăng ký bằng căn cước công dân ở xã đạt trên 94%.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương trao đổi, ngành Y tế tỉnh tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản cốt lõi như: Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu phần mềm và Quy chế ký số, ký điện tử, đặc biệt là hoàn Hồ sơ cấp độ an toàn thông tin để trình Công an tỉnh duyệt, tuân thủ nghiêm ngặt Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân, xây dựng quy trình cấp cứu, khám bệnh để đảm bảo tính dễ hiểu, dễ áp dụng.

Các đơn vị khám, chữa bệnh nên sử dụng giải pháp Cloud và thuê dịch vụ an toàn thông tin, nghiên cứu phát triển các ứng dụng giao tiếp với bệnh nhân (đăng ký khám từ xa, báo kết quả), tối ưu hóa tốc độ phần mềm trên từng mô-đun, điều chỉnh theo yêu cầu người dùng…

Đây là bước đi then chốt nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu y tế và cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động khám, chữa bệnh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân Đồng Tháp./.

Phát huy vai trò của y học cổ truyền trong chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân Kế hoạch đặt mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, phát triển dược liệu, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và xây dựng thương hiệu quốc gia cho y học cổ truyền Việt Nam.

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