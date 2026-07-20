Vụ ngạt khí độc tại Thanh Hóa: Sức khỏe các nạn nhân có nhiều dấu hiệu cải thiện

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình thông tin từ 24 giờ ngày 18/7 đến trưa 19/7, Trung tâm Chống độc của bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu khẩn cấp 8 nạn nhân bị ngộ độc khí sunphua hydro (H2S) trong vụ ngộ độc đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một trang trại chăn nuôi lợn lớn.

Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết đơn vị tiếp nhận 8 nam giới, từ 32-46 tuổi là nhân viên một công ty chăn nuôi lợn.

Nơi xảy ra ngộ độc là bể chứa nước phân cấu trúc khép kín (sâu x rộng x dài = 2x2x3m), miệng bể khoảng hơn 1m. Ban đầu có người bị rơi xuống, bất tỉnh, một số người tự xuống cứu tiếp theo cũng liên tiếp bất tỉnh.

Vụ tai nạn ngạt khí xảy ra tại hầm biogas của Công ty Trách nhiệm hữu hạn DABACO (Thạch Quảng, Thanh Hóa) có 13 người gặp nạn, trong đó có 5 trường hợp tử vong do độc tính quá mạnh của khí độc, 8 trường hợp còn lại và người tham gia cứu hộ lập tức được chuyển hướng khẩn cấp về Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong tình trạng cấp cứu ngộ độc.

Cả 8 người đang được cấp cứu bao gồm 2 người xuống bể sau cùng được buộc dây vào người và tay xuống cứu nhưng khi xuống tới nơi thì thấy khó chịu, nhanh chóng bất tỉnh và được kịp thời kéo ngay lên, sau vài phút thì tỉnh, 6 bệnh nhân còn lại là người ở trên miệng bể kéo các nạn nhân lên.

Các bệnh nhân đến viện trong tình trạng tỉnh, đau đầu, một số ca có kích ứng, xung huyết kết mạc, nhiễm toan chuyển hóa lactic, tiêu cơ vân. Tình trạng các bệnh nhân đang được cấp cứu, đánh giá và theo dõi sát.

Nhận được thông tin, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã trực tiếp kiểm tra, lập tức yêu cầu kích hoạt hệ thống "báo động đỏ toàn viện," phối hợp các chuyên khoa như chống độc, hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm, chấn thương, chẩn đoán hình ảnh.

Các cuộc hội chẩn khẩn cấp, phối hợp liên chuyên khoa đã được thiết lập ngay bên giường bệnh, bác sỹ phải đánh giá toàn diện tổn thương, không chỉ tập trung vào tình trạng nhiễm độc khí H2S, mà còn phải tầm soát kỹ lưỡng các nguy cơ các bệnh lý nhiễm trùng và các chấn thương ẩn giấu do nạn nhân bị ngã từ trên cao xuống bể. Hiện tình trạng các bệnh nhân đang có dấu hiệu cải thiện nhiều so với khi mới vào viện.

Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Trung Nguyên chia sẻ sunphua hydro (H2S) là một loại khí cực độc, có độc tính ức chế hô hấp tế bào nhanh và mạnh tương tự như xianua, bóp nghẹt trực tiếp tất cả các cơ quan, đặc biệt hệ thần kinh trung ương và tim mạch.

Ở nồng độ thấp, khí có mùi trứng thối đặc trưng, nhưng ở nồng độ cao, nó lập tức làm liệt dây thần kinh khứu giác khiến nạn nhân hoàn toàn không cảm nhận được mùi.

Thuật ngữ y khoa gọi hiện tượng ngộ độc cấp H2S liều cao trong không gian kín là "hội chứng búa tạ ở lò mổ." Người đi vào khu vực có khí độc hít phải sẽ bất tỉnh, các cơ quan ngừng hoạt động, bị quật ngã gần như ngay lập tức, tỷ lệ tử vong tại hiện trường là cực kỳ lớn. Khí này hấp thu rất nhanh, gần như ngay lập tức vào cơ thể và gây kích ứng cực mạnh lên niêm mạc mắt, hệ hô hấp.

Nhiều người dân và ngay cả một số nhân viên y tế tuyến dưới vẫn lầm tưởng các vụ ngạt hầm biogas, giếng khơi là do khí metan (CH4) nhưng thực tế, thủ phạm giết người hàng loạt trong tích tắc chính là khí sunphua hydro (H2S).

Ở Việt Nam, các vụ tai nạn đau lòng này xảy ra hàng năm và tái diễn nhiều lần trong các hoàn cảnh như khơi giếng, chui xuống bể chứa, bể rác, bể phân, chất thải, cống, hầm chứa cá ở các tàu biển... dù Trung tâm và các cơ quan báo chí đã liên tục cảnh báo, tuyên truyền./.

Vụ ngạt khí tại trang trại heo ở Thanh Hóa: 5 người tử vong, nhiều nạn nhân cấp cứu Vụ tai nạn lao động xảy ra tại trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH DABACO Thanh Hóa (xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa) khiến 5 người tử vong và nhiều người khác phải nhập viện cấp cứu.