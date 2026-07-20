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Lionel Messi bật khóc, Argentina lỡ hẹn bảo vệ ngôi vương World Cup

Argentina khép lại hành trình tại World Cup 2026 bằng thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha sau 120 phút ở trận chung kết diễn ra rạng sáng 20/7, qua đó không thể bảo vệ chức vô địch.

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Lionel Messi bật khóc, Argentina lỡ hẹn bảo vệ ngôi vương World Cup
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Bản tin 60s ngày 20/7/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Lionel Messi bật khóc, Argentina lỡ hẹn bảo vệ ngôi vương World Cup.

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(Vietnam+)
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