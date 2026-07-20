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Đài phun nước đổ sập giữa lúc người hâm mộ Tây Ban Nha mừng chức vô địch​

Một đài phun nước đã bất ngờ đổ sập trong lúc người hâm mộ ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026, khiến một thiếu niên 13 tuổi thiệt mạng và một số người bị thương.

Nhà chức trách Tây Ban Nha cho biết một đài phun nước đã bất ngờ đổ sập trong lúc người hâm mộ ăn mừng chiến thắng của đội tuyển nước nhà tại World Cup 2026, khiến một thiếu niên 13 tuổi thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Vụ việc xảy ra vào sáng 20/7 tại thị trấn Ciudad Rodrigo, phía Tây Bắc thủ đô Madrid. Theo truyền thông địa phương, nhiều người đã trèo lên đài phun nước nằm giữa một vòng xuyến để ăn mừng sau khi Tây Ban Nha đánh bại Argentina với tỷ số 1-0 trong trận chung kết diễn ra tại sân vận động MetLife (bang New Jersey, Mỹ).

Phần phía trên của công trình bị sập do sức nặng của đám đông và rơi trúng thiếu niên trên. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt nhưng không thể cứu sống nạn nhân. Ba người khác bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

Chính quyền Ciudad Rodrigo bày tỏ thương tiếc và gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân, đồng thời tuyên bố để tang chính thức trong 3 ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)
#sập đài phun nước #người hâm mộ #Tây Ban Nha #World Cup 2026
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