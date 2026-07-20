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Lật phà ngoài khơi Guyana, gần 70 người mất tích

Chiếc phà MV Barima với lịch trình đi từ thủ đô Georgetown đến thị trấn Port Kaituma; phà di chuyển dọc theo bờ biển Đại Tây Dương trước khi đi ngược dòng sông để đến điểm đến trong rừng rậm.

Bích Liên
Biển ở Georgetown, Guyana. (Ảnh tư liệu: AP/Matias Delacroix)
Biển ở Georgetown, Guyana. (Ảnh tư liệu: AP/Matias Delacroix)

Ngày 19/7, một chiếc phà cũ chở 133 người đã lật úp ngoài khơi bờ biển Guyana, 67 người đã được cứu sống, trong đó có 11 phụ nữ và 15 trẻ em.

Hiện các đội cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm 66 người mất tích, trong đó có 15 trẻ em. Hoạt động cứu hộ có sự tham gia của các tàu tư nhân cùng các đội của chính phủ.

Chiếc phà MV Barima khởi hành từ chiều 18/7, với lịch trình đi từ thủ đô Georgetown đến thị trấn Port Kaituma. Phà di chuyển dọc theo bờ biển Đại Tây Dương trước khi đi ngược dòng sông để đến điểm đến trong rừng rậm.

Bộ trưởng Công trình Công cộng Juan Edghill cho biết dấu hiệu ban đầu cho thấy phà đã bị lật úp sau khi bị một con sóng lớn đánh trúng, đúng lúc mọi người đang ngủ.

Phà chở 116 hành khách và 17 thành viên thủy thủ đoàn. Phà được trang bị 250 áo phao, hai xuồng cứu sinh và 6 bè bơm hơi.

Theo trang web vận tải biển VesselFinder, chiếc phà được đóng vào năm 1939./.

(TTXVN/Vietnam+)
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