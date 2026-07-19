Động đất có độ lớn 5,1 tại Peru khiến 5 người thiệt mạng

Một trận động đất có độ lớn 5,1 xảy ra tại Peru sáng 19/7 (giờ Việt Nam) đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 16 người bị thương, trong bối cảnh Venezuela vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả sau thảm họa động đất kép xảy ra gần một tháng trước.

Theo Đài phát thanh RPP của Peru và cảnh sát nước này, trong trận động đất này tỉnh Chupaca thuộc vùng Junin ở miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Cả 5 nạn nhân thiệt mạng đều được ghi nhận tại huyện Chongos Bajo.

Bộ Y tế Peru cho biết 16 người bị thương, trong khi lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt dưới đống đổ nát của các công trình bị sập.

Trong khi đó, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ) cho biết trận động đất có độ lớn 5,5 xảy ra tại khu vực miền Trung Peru với tâm chấn ở độ sâu 62,8 km.

Cùng thời điểm, Venezuela tiếp tục đẩy mạnh công tác cứu hộ và tái thiết sau trận động đất kép xảy ra ngày 24/6.

Theo số liệu do Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez công bố ngày 19/7, số người thiệt mạng đã tăng lên 5.119 người, cao hơn 50 trường hợp so với thống kê trước đó, trong khi số người bị thương là 16.740 người. Đến nay, chưa có số liệu chính thức về số người mất tích.

Thảm họa cũng làm hư hại 856 công trình, trong đó có 190 tòa nhà bị sập hoàn toàn, cùng nhiều tuyến đường, cầu và hạ tầng thiết yếu bị phá hủy. Hơn 1.330 dư chấn được ghi nhận kể từ sau hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 xảy ra liên tiếp ngày 24/6 tại bang ven biển La Guaira, gần thủ đô Caracas, khiến công tác cứu hộ và đánh giá thiệt hại gặp nhiều khó khăn.

Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết giai đoạn ứng phó khẩn cấp tại Venezuela hiện đã chuyển sang phục hồi sớm, tập trung khôi phục hệ thống y tế, bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho người dân và phòng ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại các khu sơ tán.

Theo PAHO, có 38 cơ sở y tế bị hư hại do động đất.

Cộng đồng quốc tế cũng tiếp tục tăng cường hỗ trợ Venezuela. Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố bổ sung 20 triệu euro viện trợ nhân đạo phục vụ công tác cứu trợ, chăm sóc y tế và tái thiết, trong khi Đại sứ quán Hàn Quốc tại Venezuela cùng cộng đồng người Hàn đã cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân tại các khu tạm cư và huy động thêm nguồn hỗ trợ từ cộng đồng người Hàn ở Colombia và Mexico./.

Mexico và Guatemala ghi nhận thêm các trận động đất mạnh Trận động đất tại Mexico xảy ra lúc 12h26 (giờ địa phương, tức 1h26 ngày 18/7 giờ Việt Nam), với tâm chấn nằm cách thành phố Ciudad Hidalgo khoảng 139km về phía Tây Nam, ở độ sâu 10km.