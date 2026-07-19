Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở trong đêm tại 4 tỉnh miền núi phía Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực trên.

Từ 22 giờ 30 phút ngày 19/7 đến 3 giờ 30 phút ngày 20/7, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang từ 10-20mm, có nơi trên 60mm; Cao Bằng dưới 5mm, có nơi trên 10mm.

Cảnh báo nguy cơ ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Bum Nưa, Bum Tở, Dào San, Hua Bum, Khổng Lào, Mù Cả, Mường Mô, Mường Than, Pu Sam Cáp, Sì Lở Lầu, Sin Suối Hồ, Tà Tổng, Thu Lũm (tỉnh Lai Châu).

Tại tỉnh Lào Cai có các xã, phường: Bảo Yên, Mường Lai; A Mú Sung, Bản Liền, Bảo Hà, Bảo Thắng, Cốc Lầu, Gia Hội, Gia Phú, Khánh Hòa, Lâm Thượng, Lục Yên, Lùng Phình, Mường Hum, Mường Khương, Nậm Có, Nghĩa Đô, Ngũ Chỉ Sơn, Sa Pa, Phúc Khánh, Phúc Lợi, Púng Luông, Si Ma Cai, Tả Củ Tỷ, Tả Van, Thượng Hà, Trịnh Tường, Tú Lệ, Văn Bàn, Xuân Hòa, Xuân Quang, Y Tý.

Đối với tỉnh Tuyên Quang là các xã, phường: Bắc Mê, Đồng Tâm, Giáp Trung, Lâm Bình, Lao Chải, Linh Hồ, Tân Quang, Thượng Sơn, Vị Xuyên, Yên Cường; Bắc Quang, Bạch Ngọc, Bạch Xa, Bản Máy, Bằng Lang, Bình An, Cao Bồ, Du Già, Đường Hồng, Đường Thượng, Hồ Thầu, Hùng An, Mậu Duệ, Minh Quang, Minh Sơn, Minh Tân, Nà Hang, Nấm Dẩn, Nậm Dịch, Ngọc Long, Nhữ Khê, Hà Giang 1, Mỹ Lâm, Pờ Ly Ngài, Quản Bạ, Quang Bình, Tân Trịnh, Thông Nguyên, Thượng Lâm, Thượng Nông, Tiên Nguyên, Trung Hà, Trường Sinh, Tùng Vài, Việt Lâm, Xín Mần, Xuân Giang, Yên Hoa, Yên Thành.

Trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có các xã, phường: Lý Bôn; Cô Ba, Hưng Đạo, Huy Giáp, Nam Quang, Quảng Lâm, Tĩnh Túc.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 21 giờ ngày 18/7 đến 21 giờ ngày 19/7, khu vực các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Nậm Xe 73mm (Lai Châu); Mường Lai 92,2mm (Lào Cai); Thượng Sơn 141mm (Tuyên Quang); Vĩnh Quang 92,6mm (Cao Bằng)...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Tuyên Quang sẵn sàng ứng phó mưa lũ, sạt lở đất Theo dự báo, từ chiều tối ngày 19 đến sáng 20/7, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 20-70mm, có nơi trên 100mm.