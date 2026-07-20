Khống chế thành công vụ cháy tại bãi rác lớn nhất Nghệ An

Sáng 20/7, sau một đêm dài căng thẳng, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã cơ bản khống chế vụ cháy lớn tại Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Nghi Yên (xã Hải Lộc) - bãi rác lớn nhất của tỉnh.

Đây là vụ cháy rác nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều lực lượng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ để bảo vệ môi trường cũng như an toàn cho người dân.

Thượng tá Lê Thanh Bình, Phó trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã huy động khoảng 200 lượt cán bộ chiến sỹ cùng nhiều xe chữa cháy chuyên dụng dập lửa. Đến sáng 20/7, đám cháy cơ bản đã được khống chế.

Các đơn vị đang xử lý khói bằng cách lấp đất, kết hợp phun nước để ngăn nguy cơ lửa bùng phát trở lại. Trong quá trình chữa cháy, tàn lửa bay qua tường rào khiến khu rừng thông lân cận bén lửa.

Ngay lập tức, lực lượng Phòng cháy chữa cháy đã phân luồng, khống chế và dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn nguy cơ cháy rừng lan rộng. Đây là tình huống nguy hiểm, nếu không xử lý kịp thời có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Phạm Hữu Thắng, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An thông tin, ngay sau khi phát hiện cháy, đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ.

Do gió to nên đám cháy lan nhanh. Nhờ sự phối hợp của các lực lượng, đến nay cơ bản đám cháy đã được khống chế. Đơn vị tiếp tục bơm nước làm mát, chôn lấp để xử lý dứt điểm khói phát tán ra môi trường, dự kiến muộn nhất ngày 21/7 sẽ hoàn tất.

Nguyên nhân vụ cháy tại Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Nghi Yên vẫn chưa được xác định. Theo nhận định ban đầu, có thể một số vật liệu trong rác tự cháy do trời nắng nóng gay gắt.

Trước đó, chiều 19/7, người dân sống gần bãi rác Nghi Yên phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút. Công nhân tại chỗ đã nhanh chóng dùng phương tiện chữa cháy nhưng bất thành. Thời điểm đó, thời tiết nắng nóng gay gắt, gió thổi mạnh, cộng với lượng rác khổng lồ chưa qua phân loại - chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa - khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội, lan rộng nhanh chóng.

Ngay khi nhận tin báo, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã khẩn trương huy động khoảng 500 người, bao gồm: Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An), quân đội, dân quân tự vệ, toàn bộ công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An cùng nhiều máy móc cơ giới được điều động liên tục san gạt, giải tỏa rác, ngăn cháy lan./.

Cháy bãi rác lớn ở Nghệ An, lửa lan sang rừng thông Trong khi lực lượng chức năng đang chữa cháy bãi rác thì tàn lửa bay qua bức tường ngăn cách bãi rác và khu rừng, làm rừng thông gần đó bén lửa.