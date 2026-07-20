Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, vừa ký các Quyết định ban hành Quy chế và Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ.

Nguyên tắc làm việc của Ban Chỉ đạo

Quyết định số 73/QĐ-BCĐ ngày 20/7/2026 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027).

Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thảo luận công khai, bảo đảm sự thống nhất, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu.

Ban Chỉ đạo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo trong việc quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Trưởng Ban Chỉ đạo là người quyết định cuối cùng đối với các vấn đề của Ban Chỉ đạo; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định một số nội dung theo phân công, ủy quyền của Trưởng Ban Chỉ đạo; các ủy viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm triển khai công việc được phân công và chủ động chỉ đạo triển khai nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tại Công viên Tượng đài, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì các cuộc họp định kỳ và đột xuất khi cần thiết. Trưởng Ban Chỉ đạo có thể phân công, ủy quyền cho Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì các cuộc họp để thảo luận, quyết định một số vấn đề cụ thể thuộc nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp, trường hợp không thể tham dự họp, phải báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo và ủy quyền cho người đại diện cơ quan, đơn vị dự họp; ý kiến của người dự họp là ý kiến chính thức của thành viên Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân; giải quyết công việc đúng phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; bảo đảm đúng thời hạn, hiệu quả và đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để tổ chức thực hiện.

Đại tướng Lương Tam Quang thắp hương trên các mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quy Nhơn. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Ban Chỉ đạo làm việc theo chương trình hằng tháng, họp bất thường, đột xuất khi cần. Các phiên họp do Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì (khi được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công, ủy quyền).

Thành phần tham dự họp đột xuất do Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng Ban Chỉ đạo (khi được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công, ủy quyền) quyết định. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo họp định kỳ 1 tháng một lần.

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo

Quyết định số 74/QĐ-BCĐ ngày 20/7/2026 ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027).

Theo Quyết định số 74/QĐ-BCĐ, trong năm 2026, Ban Chỉ đạo thực hiện một số hoạt động chính như: Hoàn thiện thể chế, chính sách; thực hiện các hoạt động tri ân; thông tin, tuyên truyền, phát động các phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa;" các hoạt động kỷ niệm trọng thể, các chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Năm 2027, Ban Chỉ đạo tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đang thực hiện từ năm 2026 và thực hiện các hoạt động tri ân, kỷ niệm trọng thể như: Tổ chức Lễ kỷ niệm đặc biệt (cấp Nhà nước) kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ và tuyên dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc; tổ chức dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức Cầu truyền hình trực tiếp (phát trên sóng VTV1) giao lưu nghệ thuật đặc biệt tri ân các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.../.

Chiến dịch 500 ngày đêm đã quy tập gần 1.400 hài cốt liệt sỹ Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, trong số 1.384 hài cốt liệt sỹ được quy tập có 360 hài cốt trong nước, 174 hài cốt ở Lào; 850 hài cốt ở Campuchia.

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