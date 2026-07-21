Lào Cai tập trung phát triển kinh tế biên mậu, logistics hiện đại

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 381/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.

Thông báo nêu: Trong 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng tỉnh Lào Cai đã quyết tâm, nỗ lực, đạt được nhiều kết quả khá toàn diện.

GRDP 6 tháng tăng 9,01%, cao hơn bình quân chung cả nước (8,18%). Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, trong đó khu vực công nghiệp giữ vai trò là động lực chính (tăng 12,1%); các ngành, lĩnh vực chủ yếu duy trì đà tăng trưởng tốt.

Thu ngân sách nhà nước cao nhất từ trước đến nay, ước trên 11.000 tỷ đồng, tăng 21,3%, đạt 63,1% dự toán Trung ương giao. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 47,2% kế hoạch, cao hơn bình quân cả nước.

Tỉnh đã hoàn thành xử lý, tháo gỡ vướng mắc đối với 400/651 dự án tồn đọng kéo dài; một số dự án có kết quả tích cực sau xử lý.

Triển khai đúng tiến độ 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới khởi công trong năm 2025.

Niềm vui của cô trò tại điểm trường Mầm non Xà Khái Tủng, xã Pha Long, tỉnh Lào Cai, trong ngày khánh thành, bàn giao điểm trường. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục đào tạo, lao động-việc làm tiếp tục được quan tâm...

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả đạt được của các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lào Cai, đóng góp vào thành quả chung của cả nước.

Bên cạnh các kết quả đạt được, Thủ tướng nhận định tỉnh Lào Cai vẫn còn một số hạn chế, bất cập, khó khăn, thách thức cần nghiêm túc nhìn nhận và có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Lào Cai cần biến vị trí biên giới thành lợi thế chiến lược

Thủ tướng yêu cầu Tỉnh cần bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; nhất là Kết luận số 18-KL/TW, 10 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị để rà soát, cập nhật và cụ thể hóa thành các nhóm nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Tỉnh.

Nghiên cứu kỹ các Nghị quyết số 109, 168, 169, 180 của Chính phủ để phân tích đánh giá chính xác nguyên nhân, đề ra các giải pháp mạnh, khả thi nhằm đạt và vượt các mục tiêu đề ra.

Việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số là thách thức lớn đối với tỉnh miền núi như Lào Cai. Yêu cầu đặt ra là phải không ngừng đổi mới tư duy, cách thức triển khai; phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo; biến khó khăn thành động lực, biến vị trí biên giới thành lợi thế chiến lược, biến tiềm năng, lợi thế khác biệt thành nguồn lực phát triển; hành động quyết liệt, hiệu quả; kiên định, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo các ngành, lĩnh vực, địa bàn cụ thể.

Tập trung đổi mới mô hình phát triển

Đồng thời, Tỉnh tập trung đổi mới mô hình phát triển dựa trên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh... và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tập trung rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng; xây dựng kịch bản, nhiệm vụ đối với từng ngành, từng lĩnh vực theo tháng, theo quý, trong đó nhận diện rõ những dư địa còn tiềm năng phát triển, các động lực tăng trưởng mới, các ngành kinh tế mũi nhọn cần tập trung khai thác như kinh tế cửa khẩu, công nghiệp chế biến sâu, khai khoáng, nông nghiệp sinh thái, lâm nghiệp, du lịch nghỉ dưỡng...

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tỉnh Lào Cai phải cam kết giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 và số vốn kéo dài sang năm 2026.

Chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tiếp nhận, phân bổ và triển khai ngay các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 sau khi được Trung ương giao vốn; đồng thời tăng cường quản lý giám sát, không để xảy ra đầu tư dàn trải, lãng phí.

Khẩn trương xây dựng và hoàn thành việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo đúng tinh thần Kết luận số 18-KL/TW; trong đó lưu ý bảo đảm đánh giá đầy đủ, hạch toán hiệu quả kinh tế-xã hội, hiệu quả đầu tư, phân bổ có trọng tâm, trọng điểm; giảm tối thiểu 30% số lượng dự án so với kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

Đưa Lào Cai trở thành trung tâm du lịch bốn mùa

Thủ tướng yêu cầu Tỉnh đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang các ngành kinh tế động lực. Phát triển công nghiệp theo hướng xanh, công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, chế biến sâu gắn với vùng nguyên liệu tập trung; thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo.

Tập trung phát triển kinh tế biên mậu, phát triển thành trung tâm logistics hiện đại. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa tỉnh trở thành trung tâm du lịch bốn mùa, dựa trên hạ tầng hiện đại, sản phẩm du lịch đặc trưng và các khu du lịch trọng điểm.

Lào Cai phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. (Ảnh: TTXVN phát)

Phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, sinh thái, tuần hoàn, liên kết chuỗi giá trị; phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP gắn với du lịch, dịch vụ, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng.

Tập trung phát triển dược liệu theo chuỗi giá trị gắn với chiến lược quy hoạch, phát triển vùng nguyên liệu tập trung, dài hạn; phấn đấu trở thành "Trung tâm sản xuất, chế biến dược liệu" của vùng.

Rà soát Quy hoạch tỉnh và các quy hoạch liên quan (quy hoạch đô thị, nông thôn; quy hoạch khu, cụm công nghiệp; quy hoạch phát triển các khu du lịch...) để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng 2 con số và phù hợp với Quy hoạch vùng; chú trọng khai thác hiệu quả không gian phát triển mới; tập trung phát triển các vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng dựa trên lợi thế về kết nối quốc tế, kết nối liên vùng, liên tỉnh.

Đồng thời, Tỉnh phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan Trung ương để tháo gỡ các rào cản, điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, nhất là những quy định chồng chéo, chưa đồng bộ về đầu tư, thương mại, hạ tầng, quản lý biên giới...; xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thu hút được các nhà đầu tư chiến lược đầu tư các dự án lớn, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ và hiện đại, có tính liên kết, nhất là hạ tầng giao thông kết nối liên tỉnh, liên vùng, quốc tế, hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu, khu hợp tác kinh tế qua biên giới, hạ tầng công nghệ...

Tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh và các dự án trọng điểm quốc gia, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài, không dừng ở việc lập phương án xử lý mà phải bảo đảm có kết quả đầu ra cụ thể (dự án tiếp tục triển khai thực hiện, tạo công ăn việc làm, đóng góp cho thu ngân sách nhà nước...).

Quán triệt và triển khai đồng bộ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê. Bảo đảm người dân chưa có đủ điều kiện để sở hữu nhà, được tiếp cận quỹ nhà ở cho thuê, giá hợp lý.

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, ưu tiên bố trí, dành quỹ đất thỏa đáng, để phát triển nhà ở công vụ, nhà ở cho thuê gắn với các khu công nghiệp, khu chế xuất; khẩn trương xây dựng và triển khai Kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê đến năm 2030.

Tập trung tạo đột phá trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; chú trọng xử lý các điểm nghẽn về lõm sóng, thiếu điện; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu kết nối liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia; thực hiện 100% dịch vụ công đủ điều kiện trực tuyến toàn trình trong quý 3/2026...

Rà soát, có giải pháp cụ thể để thúc đẩy phát triển, nâng cao tỷ trọng kinh tế số, trở thành động lực tăng trưởng mới của tỉnh.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, dân tộc, tôn giáo, nhất là hỗ trợ đồng bào dân tộc thoát nghèo, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, bảo đảm các dịch vụ thiết yếu...

Chuẩn bị tốt cho năm học 2026-2027; tập trung hoàn thành xây dựng 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới (khởi công trong đợt 1) trước ngày 30/8/2026 và khởi công 4 trường còn lại trong tháng 7/2026.

Tổ chức thực hiện hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ;" các hoạt động tri ân và chính sách đối với người có công, thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ... nhân ngày 27/7./.

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