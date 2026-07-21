Cà Mau đặt mục tiêu xuất khẩu 17 tỷ USD giai đoạn 2026-2030

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ban hành Kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa giai đoạn 2026-2030, hướng đến phát triển xuất khẩu bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường.

Theo đó, tỉnh phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu cả giai đoạn đạt 17 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng bình quân từ 8%/năm trở lên; phấn đấu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 4 tỷ USD.

Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, tỉnh Cà Mau tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực và tiềm năng gắn với chuyển đổi số, sản xuất xanh, truy xuất nguồn gốc và phát triển thương hiệu nhằm tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tỉnh ưu tiên phát triển các ngành hàng có lợi thế cạnh tranh như thủy sản, phân bón, gạo, chuối, sản phẩm OCOP, may mặc, chitin (là một loại polymer sinh học tự nhiên) và bánh phồng tôm; đồng thời xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến sâu, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Theo mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu thủy sản dự kiến đạt khoảng 3,695 tỷ USD (riêng mặt hàng tôm đạt khoảng 3,5 tỷ USD) và các mặt hàng khác đạt khoảng 305 triệu USD.

Song song đó, công tác xúc tiến thương mại được đổi mới theo hướng ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử, kết nối trực tiếp với nhà phân phối nước ngoài.

Doanh nghiệp được hỗ trợ tiếp cận thông tin thị trường, tận dụng ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do, xây dựng thương hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ và ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại.

Đáng chú ý, địa phương tập trung thu hút đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp, giao thông, logistics và kho lạnh; đồng thời thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa người dân, hợp tác xã với doanh nghiệp từ khâu sản xuất đến tiêu thụ nhằm ổn định đầu ra và nâng cao giá trị sản phẩm.

Thông tin về định hướng quản lý và điều hành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện nhấn mạnh, bên cạnh các giải pháp phát triển sản xuất, tạo nguồn cung bền vững cho xuất khẩu, địa phương sẽ tập trung vào phát triển thị trường xuất khẩu, bảo đảm tăng trưởng bền vững; đồng thời tăng cường quản lý nhà nước về xuất khẩu nhằm tạo thuận lợi, cũng như chống gian lận thương mại.

Để đạt mục tiêu đề ra, Cà Mau sẽ tập trung thu hút đầu tư vào hạ tầng giao thông, logistics, cũng như các khu, cụm công nghiệp và kho lạnh. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Đặc biệt, địa phương sẽ huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển xuất khẩu, nâng cấp cơ sở hạ tầng kho vận, giảm chi phí logistics…

Liên quan đến hoạt động xuất khẩu từ đầu năm 2026 đến nay, nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu của Cà Mau tiếp tục ghi nhận những tín hiệu khởi sắc.

Theo đó, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 1,316 tỷ USD, tăng 14,21% so với cùng kỳ và hoàn thành hơn 47% kế hoạch năm.

Trong cơ cấu xuất khẩu, thủy sản giữ vai trò chủ lực với 1,111 tỷ USD, chiếm hơn 84% tổng giá trị xuất khẩu. Đáng chú ý, mặt hàng phân bón đạt gần 173 triệu USD, tăng tới 89,3% so với cùng kỳ, góp phần đa dạng hóa cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của địa phương.

Đánh giá về hoạt động chuyên môn, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau Tô Minh Đương cho biết, ngành chủ động theo dõi, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm vận hành an toàn, ổn định cụm công nghiệp khí-điện-đạm, góp phần giữ vững hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh kết quả tích cực, ngành công thương địa phương nhìn nhận hoạt động xuất khẩu vẫn đối mặt với nhiều thách thức do kinh tế thế giới phục hồi không đều, các thị trường gia tăng rào cản kỹ thuật và yêu cầu cao về phát triển xanh.

Xác định quý 3 năm 2026 là giai đoạn tăng tốc, Sở Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các cơ quan đại diện thương mại Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các FTA như CPTPP, EVFTA, UKVFTA và RCEP; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến, mở rộng sang các thị trường tiềm năng như EU, Trung Đông, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Về giải pháp then chốt thời gian tới, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau Tô Minh Đương khẳng định, chuyển đổi số và thương mại điện tử được xác định là giải pháp đột phá.

Do đó, ngành sẽ hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động xúc tiến thương mại, livestream bán hàng, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước để mở rộng thị trường tiêu thụ./.

Cà Mau phấn đấu đạt được mục tiêu tăng trưởng đề ra là 10% năm 2026 GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của Cà Mau tăng 6,6%; tốc độ tăng trưởng khu vực nông nghiệp và công nghiệp-xây dựng của Quý 2 cao hơn Quý 1; thu ngân sách nhà nước tăng 15,8% so với cùng kỳ.