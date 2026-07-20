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Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam lên 9,5%

Ngân hàng Standard Chartered dự báo GDP Việt Nam năm 2026 sẽ đạt 9,5%, phản ánh động lực tăng trưởng vững chắc của nền kinh tế và các chính sách hỗ trợ tăng trưởng được duy trì.

Thúy Hà
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam lên 9,5%. (Ảnh: Vietnam+)
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam lên 9,5%. (Ảnh: Vietnam+)

Trong báo cáo đánh giá kinh tế ngày 20/7, Ngân hàng Standard Chartered đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 9,5%, phản ánh động lực tăng trưởng vững chắc của nền kinh tế và các chính sách hỗ trợ tăng trưởng được duy trì. Ngân hàng kỳ vọng động lực tăng trưởng này sẽ tiếp tục được duy trì trong năm tới, với dự báo tăng trưởng GDP năm 2027 đạt 11,0%.

Ngoài ra, Standard Chartered đã hạ dự báo lạm phát ở mức 4,4% cho năm 2026 và 3,3% cho năm 2027, cho thấy áp lực lạm phát đang dần hạ nhiệt. Ngân hàng dự báo lãi suất điều hành sẽ được duy trì ổn định nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng đồng thời kiểm soát lạm phát.

Ông Tim Leelahaphan, Chuyên gia Kinh tế cấp cao phụ trách Việt Nam và Thái Lan, ngân hàng Standard Chartered cho biết: “Nền kinh tế Việt Nam đã cho thấy sức chống chịu và khả năng thích ứng mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2026, với tăng trưởng vượt kỳ vọng nhờ sự khởi sắc của các ngành sản xuất chế biến chế tạo, dịch vụ và đầu tư, cùng với sự hỗ trợ từ các chính sách thúc đẩy tăng trưởng."

Ông Leelahaphan chia sẻ thêm mặc dù những bất ổn toàn cầu và áp lực lạm phát vẫn là các yếu tố cần tiếp tục theo dõi, Việt Nam bước vào nửa cuối năm từ một vị thế vững chắc. Nhu cầu trong nước mạnh mẽ, đầu tư liên tục vào cơ sở hạ tầng và năng lực sản xuất, cùng với quá trình chuyển đổi kinh tế đang diễn ra, sẽ góp phần củng cố mô hình tăng trưởng cân bằng và bền vững hơn, qua đó hỗ trợ các mục tiêu phát triển dài hạn của Việt Nam./.

(Vietnam+)
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