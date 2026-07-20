Quảng Ninh gỡ “nút thắt” đất đai, thúc đẩy các công trình trọng điểm về đích

Nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số trên 13% trong năm 2026, tỉnh Quảng Ninh đang tập trung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm, công trình động lực và loạt dự án chậm triển khai trên địa bàn.

Trung tuần tháng 7 vừa qua, sau khi nghe về tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm mới đây, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ rõ: Toàn tỉnh hiện có 15 dự án trọng điểm đang triển khai giải phóng mặt bằng với tổng diện tích trên 7.300 ha, ảnh hưởng đến hơn 15.000 hộ dân và tổ chức.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy, chính quyền địa phương, đến nay toàn tỉnh đã hoàn thành giải phóng mặt bằng được trên 6.300 ha, đạt tỷ lệ gần 90% tổng diện tích cần thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường nhấn mạnh, dù khối lượng công việc còn lại không nhiều nhưng đều là những trường hợp khó, phức tạp liên quan đến nguồn gốc đất, phương án bồi thường, và tái định cư.

Do đó, các địa phương phải tập trung tối đa nhân lực, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng.

Tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh căn cứ vào tình hình thực tiễn để điều động, tăng cường cán bộ cho những địa bàn có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn nhằm giải quyết dứt điểm theo đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, đối với các dự án bất động sản, tỉnh đã hoàn thành rà soát hồ sơ pháp lý, xác định rõ từng nhóm vướng mắc để chỉ đạo các sở, ngành và địa phương xây dựng phương án xử lý cụ thể, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Tại cuộc họp của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án điện lực và cụm công nghiệp trọng điểm diễn ra hồi giữa tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Ánh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương phải tập trung cao độ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện quyết liệt giải phóng mặt bằng.

Các đơn vị phải rà soát, kiểm điểm nghiêm túc tiến độ, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, thời hạn hoàn thành của từng dự án; đồng thời báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

Ghi nhận thực tế tại huyện Tiên Yên cho thấy giải phóng mặt bằng tại một số dự án đang được tập trung tháo gỡ quyết liệt. Điển hình là Dự án tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 4B đến Quốc lộ 18 có tổng mức đầu tư hơn 498 tỷ đồng, chiều dài 2,6km.

Đến nay, dự án đã được bố trí hơn 372,6 tỷ đồng, giải ngân đạt 92,49% kế hoạch vốn, khối lượng thi công đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, dự án vẫn chưa thể về đích và phải gia hạn đến ngày 30/11/2026 do vướng mắc bãi rác tập trung với khối lượng khoảng 10.000 tấn thải tại khu vực đầu tuyến giáp Quốc lộ 18.

Để giải quyết dứt điểm tồn tại này, chính quyền địa phương đang phối hợp chặt chẽ với Nhà máy xử lý chất thải rắn Đông Hải để vận chuyển và xử lý toàn bộ lượng rác tồn đọng ngay khi nhà máy đi vào hoạt động, phấn đấu sớm giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, tránh nguy cơ dự án bị kéo dài sang quý 2/2027.

Một công trình giao thông huyết mạch khác là Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B trên địa bàn tỉnh có chiều dài 22,9km, tổng mức đầu tư 1.800 tỷ đồng, đi qua xã Điền Xá và xã Tiên Yên, ảnh hưởng tới 580 hộ dân.

Nhờ tuyên truyền hiệu quả, dự án đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Tại xã Điền Xá, chính quyền địa phương đã cơ bản hoàn thành việc đo đạc, kiểm đếm và đang tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể đến từng hộ gia đình để giải thích cơ chế, chính sách đền bù đất ở, quyết tâm hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công trong thời gian sớm nhất.

Để ngăn chặn tình trạng lãng phí nguồn lực đất đai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thành lập Tổ công tác số 1 chuyên rà soát, đôn đốc, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm triển khai, chậm tiến độ và tồn đọng trên địa bàn.

Tính đến hết tháng 6/2026, toàn tỉnh vẫn còn khoảng 200 dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, bao gồm nhiều dự án quy mô lớn về đô thị, hạ tầng, du lịch và công nghiệp.

Qua kiểm tra thực tế tại các phường Hạ Long, Hồng Gai, Hà Tu và xã Hoành Bồ, Thống Nhất, Tổ công tác số 1 do Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy làm Tổ trưởng đã phân loại rõ các nguyên nhân như: Năng lực chủ đầu tư hạn chế, vướng mắc thủ tục pháp lý, quy hoạch điều chỉnh, hoặc do vị trí nằm trong vùng đệm Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trịnh Thị Minh Thanh - Tổ trưởng tổ công tác số 1 khẳng định tinh thần của tỉnh là "không né tránh, không để lãng phí nguồn lực."

Đối với các dự án mà chủ đầu tư không còn khả năng triển khai, tỉnh kiên quyết thực hiện thủ tục thu hồi hoặc chấm dứt hoạt động; đồng thời rà soát phương án quản lý, khai thác hiệu quả quỹ đất sau thu hồi để phát huy cao nhất nguồn lực từ đất đai, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương./.

Điều chỉnh quy hoạch, kiến tạo động lực phát triển mới cho Quảng Ninh Thay vì mỗi địa phương phát triển theo lợi thế riêng biệt, Quảng Ninh hướng tới xây dựng các vùng liên kết, các hành lang kinh tế và những cực tăng trưởng có tính bổ trợ lẫn nhau.

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