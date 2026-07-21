Giá vàng ngày 21/7: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Sáng 21/7, giá vàng SJC vẫn được các doanh nghiệp giữ nguyên so với cuối ngày hôm qua.

Thời điểm 8h40 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và các doanh nghiệp khác cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 143-146 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Mức giá này không đổi so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc lại được điều chỉnh tăng. Lúc 8h40 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,163-2,230 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 0,04% so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch đêm 20/7 theo giờ Việt Nam, khi những diễn biến leo thang trong xung đột Mỹ-Iran đẩy giá năng lượng lên cao và làm mờ triển vọng về lãi suất tại Mỹ. Theo đó, vào lúc 1 giờ 50 phút ngày 21/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 4.007,91 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao tháng 8/2026 cũng chốt phiên giảm nhẹ 0,1% ở mức 4.015,90 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 21/7, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 143,8-146,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 21/7:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: