Giá vàng SJC đi ngang, giao dịch ở ngưỡng 146 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước sáng nay (21/7) giữ ổn định, trong khi tỷ giá USD được điều chỉnh tăng 8 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 143 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 146 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này chưa có biến động so với chốt phiên hôm qua (20/7).

Cùng xu hướng trên, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 141,5-145 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), chưa điều chỉnh so với ngày 20/7. Riêng tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết 142,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Cũng trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.025 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 128,4 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 17,6 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.260 đồng/USD, tăng 8 đồng so với chốt phiên hôm qua (20/7).

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh khác nhau so với chốt phiên ngày 20/7. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.080-26.490 đồng/USD (mua vào-bán ra) chưa có biến động so với chốt phiên ngày 20/7, Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 26.110-26.490 đồng/USD và cũng chưa điều chỉnh so với chốt phiên hôm qua.

Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 26.055-26.500 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 25 đồng/USD ở chiều bán ra. Trong khi Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 26.090-26.514 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 44 đồng/USD so với chốt phiên ngày 20/7./.

Giá vàng ngày 21/7: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 21/7, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 143-146 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).