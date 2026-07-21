Quan hệ thương mại EU-Mỹ vẫn đối mặt với nhiều thách thức

Tròn một năm sau khi Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đạt thỏa thuận thương mại nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại, quan hệ kinh tế giữa hai bên vẫn đối mặt nhiều thách thức, dù kim ngạch thương mại tiếp tục tăng và các cam kết đầu tư được triển khai.

Thỏa thuận đạt được tại Turnberry (Scotland) ngày 27/7/2025 quy định Mỹ áp thuế 15% đối với hàng hóa nhập khẩu từ EU, trong khi EU dỡ bỏ thuế đối với phần lớn hàng công nghiệp của Mỹ.

Đổi lại, EU cam kết đầu tư 520 tỷ euro vào Mỹ và mua 700 tỷ euro năng lượng của nước này đến năm 2028, gồm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), dầu mỏ và các sản phẩm năng lượng hạt nhân.

Theo số liệu của Ủy ban châu Âu (EC), bất chấp các biện pháp thuế quan, thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa hai bên trong năm 2025 vẫn tăng 4,5%, đạt khoảng 1.800 tỷ euro, khi nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh xuất nhập khẩu trước thời điểm các mức thuế mới có hiệu lực.

EC cũng cho biết các doanh nghiệp châu Âu đã cam kết đầu tư khoảng 242 tỷ euro vào nhiều lĩnh vực tại Mỹ, trong khi giá trị các hợp đồng mua năng lượng của Mỹ trong năm 2025 đã vượt 250 tỷ USD, giúp EU tiến gần mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên, nhiều nội dung của thỏa thuận vẫn chưa được giải quyết. Hai bên đang tiếp tục đàm phán về miễn trừ thuế đối với một số mặt hàng xuất khẩu của EU cũng như thuế thép và nhôm.

Trong khi đó, Chính quyền Mỹ được cho là đang xem xét các biện pháp thuế mới liên quan đến lao động cưỡng bức, tình trạng dư thừa công suất và một số mặt hàng dược phẩm.

Phía EU khẳng định sẽ tiếp tục đối thoại nhằm bảo đảm các biện pháp mới không vượt quá mức trần 15% đã thống nhất trong Thỏa thuận Turnberry và duy trì môi trường thương mại ổn định, có thể dự báo cho doanh nghiệp./.

EU xúc tiến triển khai thực thi thỏa thuận thương mại với Mỹ Thỏa thuận thương mại giữa EU và Mỹ được ký kết vào tháng 7/2025. Mỹ áp mức thuế 15% đối với phần lớn hàng hóa xuất khẩu của EU, trong khi EU xóa bỏ thuế quan đối với hàng hóa công nghiệp của Mỹ.