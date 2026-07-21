Thúc đẩy hợp tác thương mại giữa Cần Thơ và đối tác Pakistan

Chiều 21/7, Đoàn công tác do ông Kohdayar Marri -Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Việt Nam đến thăm và làm việc với thành phố Cần Thơ về triển vọng thúc đẩy hợp tác thương mại trong thời gian tới.

Ông Kohdayar Marri cho biết, một trong những mục tiêu sắp tới là hỗ trợ các doanh nghiệp Pakistan kết nối với doanh nghiệp Việt Nam nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động thương mại song phương.

Đại sứ kỳ vọng thời gian tới các doanh nghiệp Pakistan và doanh nghiệp Cần Thơ sẽ cùng kết nối, trao đổi, thúc đẩy hợp tác và đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu các mặt hàng thế mạnh của hai bên.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

Để có nhiều đoàn khách du lịch Pakistan đến với Cần Thơ và ngược lại, Đại sứ kỳ vọng thành phố hỗ trợ khách du lịch Pakistan có thể xin thị thực dễ dàng, qua đó, thúc đẩy hợp tác về du lịch và giao lưu văn hóa. Đồng thời, đại sứ cũng kỳ vọng tăng cường hoạt động trao đổi giảng viên, du học sinh giữa các trường đại học của Cần Thơ và các trường đại học ở Pakistan.

Ông Trương Cảnh Tuyên-Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nêu rõ, Việt Nam và Pakistan thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1972. Qua hơn 50 năm, tình hữu nghị truyền thống đã được vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, trở thành nền tảng để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Thành phố Cần Thơ mong muốn đóng góp tích cực vào quá trình thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Pakistan thông qua việc tăng cường kết nối cấp địa phương, kết nối doanh nghiệp và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực phù hợp với thế mạnh của mỗi bên.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ủng hộ việc tăng cường hoạt động thương mại giữa các doanh nghiệp của thành phố và đối tác Pakistan cũng như thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực giáo dục. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có khoảng 70 doanh nghiệp chế biến nông sản theo tiêu chuẩn Halal, tạo nền tảng thuận lợi để mở rộng hợp tác với Pakistan.

Thành phố kỳ vọng thông qua chuyến thăm của Đại sứ, các doanh nghiệp Cần Thơ và đối tác Pakistan sẽ có thêm cơ hội trao đổi, tìm hiểu lẫn nhau, từng bước hình thành những chương trình hợp tác cụ thể, góp phần thúc đẩy thương mại nông sản, thủy sản và các sản phẩm Halal giữa Cần Thơ và Pakistan.

Ngoài ra, thành phố cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác với đối tác Pakistan trong các lĩnh vực khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, mở rộng hợp tác ở những lĩnh vực có nhiều tiềm năng như công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nông nghiệp công nghệ cao...

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm 2026, địa phương này tiếp tục thu hút 20 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký trên 38.600 tỷ đồng và hiện có 123 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 7,1 tỷ USD./.

Cần Thơ và Kazakhstan mở triển vọng hợp tác năng lượng, nông nghiệp Theo ông Kanat Tumysh, Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam, buổi làm việc với thành phố Cần Thơ mở ra triển vọng hợp tác ở các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng và vận tải giữa các đối tác hai bên.

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