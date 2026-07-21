Rộn rã đêm hội Sâm Ngọc Linh: Trải nghiệm văn hóa đại ngàn giữa lòng Đà Nẵng

Sự kiện "Hành trình Quốc bảo Sâm Ngọc Linh" tại Đà Nẵng mang đến không gian văn hóa đại ngàn đặc sắc, giúp du khách trực tiếp trải nghiệm và mua sắm loại dược liệu quý hiếm.

Diễn ra tại khu vực chợ đêm Sơn Trà, sự kiện "Hành trình Quốc bảo Sâm Ngọc Linh" không chỉ là điểm hẹn thương mại mà còn là một không gian giao lưu văn hóa ấn tượng.

Chương trình thu hút sự chú ý ngay từ những phút đầu tiên với nghi lễ rước kiệu sâm thiêng liêng và hoạt động thắp lửa trại truyền thống của đồng bào dân tộc vùng cao, tái hiện sinh động bản sắc đại ngàn giữa lòng phố biển.

Sự kiện quy tụ hơn 50 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm chế biến sâu từ Sâm Ngọc Linh. Điểm nhấn của chương trình là không gian trải nghiệm thực tế, nơi người tiêu dùng được các chuyên gia và doanh nghiệp hướng dẫn cách phân biệt sâm thật - giả, đảm bảo quyền lợi khi tiếp cận "Quốc bảo" Việt Nam.

Với sự kết hợp khéo léo giữa âm nhạc hiện đại và giá trị truyền thống, lễ hội đã tạo ra một sản phẩm du lịch đêm độc đáo. Dự kiến, hoạt động này sẽ được duy trì định kỳ hằng tháng, mở ra hướng đi bền vững cho xúc tiến thương mại tại Đà Nẵng./.