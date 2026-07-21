Quy hoạch Di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ vua triều Trần tại Hưng Yên

Chiều 21/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần (tỉnh Hưng Yên), với quy mô, diện tích lập quy hoạch trên 195 ha.

Trong đó, Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần tại xã Long Hưng diện tích 118,47 ha và Khu Hành cung Lỗ Giang tại xã Hồng Minh, diện tích 76,54 ha.

Theo quy hoạch này, Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần có ranh giới Phía Bắc giáp một phần dân cư và đồng ruộng thôn Tam Đường; phía Nam giáp đồng ruộng của xã Long Hưng; phía Đông giáp sông Thái Sư và thôn Tây Nha; phía Tây giáp đồng ruộng thôn Tam Đường và đê sông Hồng. Khu Hành cung Lỗ Giang có ranh giới Phía Bắc giáp ruộng lúa thuộc các thôn Đồng Lâm, Tân Mỹ của xã Hồng Minh; phía Nam giáp ngã ba sông Trà Lý và sông Hồng; phía Đông giáp thôn Phú Nha và Đồng Lâm của xã Hồng Minh; phía Tây giáp sông Hồng.

Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần được quy hoạch gồm các khu chức năng: khu vực vùng lõi di tích và khu vực lăng mộ cần được bảo vệ nghiêm ngặt; khu vực xây dựng các công trình trực tiếp phục vụ bảo vệ và phát huy giá trị di tích; khu vực mở rộng bổ sung vào vùng đệm di tích.

Khu Hành cung Lỗ Giang được quy hoạch gồm: khu vực khảo cổ cần bảo vệ nghiêm ngặt và xây dựng các công trình trực tiếp phục vụ công tác bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích; khu vực mở rộng bổ sung vào vùng đệm di tích.

Thời gian thực hiện quy hoạch từ năm 2026 đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Di tích Đền Trần thu hút nhiều du khách đến chiêm bái. (Ảnh: Vietnam+)

Việc quy hoạch này nhằm mục tiêu nghiên cứu, nhận diện và bổ sung, làm rõ giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật của Di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần và hệ thống các di chỉ, khu vực khảo cổ có liên quan trên địa bàn xã Long Hưng, xã Hồng Minh (tỉnh Hưng Yên); bảo quản, tu bổ, tôn tạo, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần trên vùng “đất tổ Long Hưng” tương xứng với vai trò của vương triều nhà Trần trong lịch sử phát triển của dân tộc.

Đồng thời phát huy giá trị khu di tích và các khu vực khảo cổ có liên quan, hình thành điểm du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn đối với du khách thập phương; kết nối quần thể các điểm di tích gắn với vương triều nhà Trần ở xã Long Hưng, xã Hồng Minh với các di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh nổi tiếng khác trong vùng, tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch phong phú, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; tạo lập căn cứ pháp lý để bảo vệ, phát huy giá trị các di tích và khu vực khảo cổ có liên quan trong phạm vi lập quy hoạch; để công tác lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai các dự án thành phần về bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích theo quy hoạch được duyệt...

Trải qua 175 năm tồn tại và phát triển, triều Trần đã tạo dựng nên một thời đại rực rỡ bậc nhất trong lịch sử dân tộc, để lại những di sản to lớn về tư tưởng trị quốc, văn hóa, triết học, tôn giáo và nghệ thuật quân sự...

Vùng đất Long Hưng-phủ Long Hưng xưa, nay thuộc tỉnh Hưng Yên-tự hào là vùng đất hội tụ linh khí, nơi phát tích của vương triều Trần. Từ những người dân chài cần lao, dòng họ Trần đã vươn lên dựng nghiệp lớn, khai mở vận hội mới cho quốc gia, viết nên một chương vàng trong lịch sử dân tộc.

Ba lần chiến thắng quân Nguyên-Mông, đế chế hùng mạnh bậc nhất thế giới đương thời, không chỉ là những chiến công quân sự hiển hách mà còn là biểu tượng bất diệt của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, của trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam, hình thành nên “Hào khí Đông A” bất diệt, tiếp tục là điểm tựa, là bó đuốc soi sáng cho các thế hệ hôm nay trong hành trình xây dựng và kiến tạo quê hương, đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Những cống hiến vĩ đại của các bậc tiên đế và danh nhân nhà Trần đã khắc sâu vào tâm khảm các thế hệ người Việt với lòng biết ơn và sự tôn kính thiêng liêng.

Nhờ vậy, trải qua bao biến thiên lịch sử, Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần tại Long Hưng vẫn được nhân dân gìn giữ, phụng thờ với lòng thành kính sâu sắc, trở thành không gian văn hóa tâm linh tiêu biểu, nơi kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai; thể hiện ý thức gìn giữ di sản quý báu của cộng đồng, minh chứng sinh động cho tình cảm thủy chung, sự tri ân sâu nặng của nhân dân Long Hưng nói riêng, nhân dân Hưng Yên nói chung đối với các vị hoàng đế nhà Trần và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước...

Từ năm 2014, Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt và Lễ hội đền Trần của tỉnh được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.../.

Dấu tích vàng son của vương triều nhà Trần trên vùng đất Hưng Yên Đền Trần - di tích lịch sử, văn hóa tâm linh gắn liền với triều đại nhà Trần - là điểm đến không thể bỏ qua khi tìm hiểu về quá khứ hào hùng và không gian linh thiêng của một triều đại vàng son trong lịch sử Việt Nam.

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