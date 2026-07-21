Chiếu miễn phí loạt phim tài liệu dịp 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/7

(Ảnh: DSF)

Nhân dịp 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương DSF tổ chức Những ngày phim Tài liệu. Sự kiện diễn ra từ ngày 24-25/7 tại hãng phim, địa chỉ 465 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội.

Chương trình gồm 9 phim được sản xuất từ những năm 2000 đến 2025, từng đạt một số giải thưởng trong và ngoài nước. Đạo diễn là các nhà làm phim kỳ cựu và giàu kinh nghiệm của hãng.

Đáng chú ý có phim của Nghệ sỹ Nhân dân Lê Hồng Chương kể về vẻ đẹp của lực lượng chiến sỹ Cách mạng "đi B," thông qua những dòng nhật ký và lá thư. Bình dị nhưng kỷ vật nào cũng đầy chất chứa cảm hứng anh hùng. Phim từng gây chú ý khi không chỉ đoạt giải Cánh diều vàng 2005 cho đạo diễn và tác phẩm, mà còn thắng giải phim xuất sắc nhất ở thể loại tài liệu, tại Liên hoan phim Châu Á-Thái Bình Dương năm 2006.

"K10" của Nghệ sỹ Ưu tú Vương Khánh Luông tìm về những ngày tháng hào hùng của tiểu đoàn 10 đặc công Quảng Trị, giai đoạn từ 1964-1976. Sau này, tiểu đoàn được vinh dự phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Cũng kể câu chuyện của những người đồng chí là "Đại đội 915 - Bản hùng ca màu lửa" của Nghệ sỹ Ưu tú Phùng Ngọc Tú. Phim nhắc nhớ về sự hy sinh của 60 cán bộ chiến sỹ, thanh niên xung phong Đại đội 915 (đội 91 Bắc Thái - Thái Nguyên) khi đang giải tỏa hàng hóa quân sự khẩn cấp tại ga Lưu Xá, đêm 24/12/1972...

Ngoài ra còn có câu chuyện về những người phụ nữ gan dạ và bất khuất như "Chị Năm Khùng" của Nghệ sỹ Ưu tú Lại Văn Sinh, "Những tù nhân không số" về các chị, các mẹ đang mang thai nhưng phải sống trong cảnh tù đầy khắc nghiệt, đạo diễn Đào Duy Từ và Nguyễn Sỹ Hào... cùng nhiều tác phẩm khác.

Lịch chiếu phim. (Ảnh: DSP)

9 bộ phim là 9 câu chuyện về thời chiến, được kể bằng góc nhìn của thời bình, qua con mắt của những người đã sống qua thời hoa thời khói lửa khốc liệt và hiểu rằng hòa bình là thứ không dễ gì có được.

Dù là cá nhân hay tập thể, hoạt động đơn lẻ hay có đồng chí, mỗi phim đều là một mảnh ghép làm nên chân dung lớn về người Việt Nam quả cảm, kiên cường và yêu chuộng hòa bình.

Các phim được chiếu theo 3 khung giờ tối thứ Sáu (19 giờ 30 ngày 24/7), thứ Bảy (9 giờ sáng và 15 giờ chiều ngày 25/7)./.

Thanh âm vượt đại dương: Phim đặc biệt dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ Thanh âm vượt đại dương là phim Nhà nước đầu tiên được chiếu bán vé rộng rãi trên toàn quốc, được kỳ vọng sẽ tạo hiện tượng tương tự như "Đào, Phở và Piano" trước đây.