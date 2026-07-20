"The Odyssey" thống lĩnh phòng vé ngay tuần đầu ra mắt

Theo số liệu do hãng thống kê Comscore công bố ngày 19/7, bộ phim "The Odyssey" của đạo diễn Christopher Nolan đã thẳng tiến lên vị trí số một tại phòng vé Bắc Mỹ, thu về 124,5 triệu USD ngay trong cuối tuần công chiếu đầu tiên. Qua đó, trở thành phim người đóng có màn ra mắt ấn tượng nhất năm 2026.

Tại thị trường quốc tế, "The Odyssey" tiếp tục mang về 139,6 triệu USD trong cùng kỳ, nâng tổng doanh thu mở màn trên toàn cầu lên khoảng 264,1 triệu USD. Con số này không chỉ vượt xa kỳ vọng mà còn đủ để bù đắp kinh phí sản xuất khoảng 250 triệu USD của bộ phim.

Được sản xuất bởi hãng Universal Pictures, phiên bản chuyển thể mới từ thiên sử thi Hy Lạp cổ đại gần 3.000 năm tuổi, "The Odyssey" quy tụ sự tham gia của dàn diễn viên ngôi sao gồm Matt Damon, Anne Hathaway cùng nhiều tên tuổi đình đám khác.

Bộ phim tái hiện hành trình đầy gian nan và hiểm nguy của người anh hùng Odysseus trên đường trở về quê hương sau cuộc chiến thành Troy-một câu chuyện đã trường tồn suốt hàng nghìn năm, nay được khoác lên diện mạo điện ảnh hiện đại dưới bàn tay của đạo diễn tài ba Christopher Nolan

Đáng chú ý, đây là bộ phim đầu tiên trong lịch sử được quay hoàn toàn bằng máy quay phim IMAX. Quyết định này cho thấy Christopher Nolan tiếp tục theo đuổi triết lý tôn vinh nghệ thuật làm phim truyền thống, đồng thời khoác lên một trong những câu chuyện lâu đời nhất của nhân loại diện mạo điện ảnh hiện đại và giàu sức sống. Chính sự kết hợp giữa quy mô sử thi và công nghệ điện ảnh đỉnh cao đã giúp "The Odyssey" nâng tầm trở thành một trải nghiệm điện ảnh đáng mong đợi.

Không chỉ tạo nên cơn sốt tại phòng vé, "The Odyssey" còn được xem là dấu mốc mới trong sự nghiệp của Christopher Nolan. Tác phẩm hiện là bộ phim được đánh giá cao nhất của vị đạo diễn này khi ghi nhận sự tán dương rộng rãi từ cả giới phê bình lẫn khán giả.

Trên chuyên trang tổng hợp đánh giá Rotten Tomatoes, "The Odyssey" đạt 95% đánh giá tích cực dựa trên 372 bài phê bình. Trong khi đó, khán giả tham gia khảo sát của CinemaScore cũng chấm bộ phim điểm A trên thang đánh giá từ A+ đến F, khẳng định sức hút mạnh mẽ của tác phẩm đối với công chúng.

Ở vị trí thứ hai, "Moana" của Disney thu về 19 triệu USD trong tuần công chiếu thứ hai, nâng tổng doanh thu lên 82, 1 triệu USD tại Bắc Mỹ và 178,5 triệu USD trên toàn cầu.

Khép lại top 3 là bộ phim hoạt hình "Minions & Monsters" do Universal Pictures và Illumination sản xuất. Trong tuần công chiếu thứ ba, tác phẩm thu thêm 14,8 triệu USD, nâng tổng doanh thu tại thị trường Bắc Mỹ lên 137,6 triệu USD.

Đứng thứ tư là "Toy Story 5" của Disney. Trong tuần thứ năm công chiếu, bộ phim thu thêm khoảng 13 triệu USD tại Bắc Mỹ, đưa doanh thu toàn cầu tiến sát mốc 958 triệu USD.

Trong khi đó, "Evil Dead Burn" của Warner Bros. mang về 5 triệu USD trong cuối tuần, nâng tổng doanh thu nội địa sau hai tuần lên hơn 24 triệu USD, tương đương 51 triệu USD trên phạm vi toàn cầu.

Danh sách 10 bộ phim ăn khách nhất tại rạp chiếu Bắc Mỹ tuần qua:

1. The Odyssey-124,5 triệu USD

2. Moana -19 triệu USD

3. Minions & Monsters -14,8 triệu USD

4. Toy Story 5-13 triệu USD

5. Evil Dead Burn -5 triệu USD

6. The Invite -3,9 triệu USD

7. Young Washington - 3,7 triệu USD

8. Obsession - 2,5 triệu USD

9. Supergirl-1,5 triệu USD

10. Disclosure Day-1,45 triệu USD./.

Làm lại phim cũ, phim Doraemon vẫn là "gà đẻ trứng vàng" ở phòng vé Việt Doraemon Movie 45 vừa trở thành tác phẩm hiếm hoi vượt mốc 200 tỷ đồng - cột mốc chỉ một số ít phim "bom tấn" nước ngoài đạt được ở phòng vé Việt - bất chấp việc làm lại phim từ 43 năm trước.

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