Meta đối mặt với phiên tòa ở Tennessee do cáo buộc Instagram gây nghiện

Tập đoàn công nghệ Meta Platforms sẽ phải ra hầu tòa ở tiểu bang Tennessee vào ngày 20/7, do cáo buộc của tiểu bang rằng thiết kế của Instagram là nguyên nhân gây ra khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở giới trẻ.

Theo Tennessee, Meta vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng của tiểu bang khi cố tình thiết kế một sản phẩm khiến thanh thiếu niên sử dụng một cách mất kiểm soát và đánh lừa công chúng về sự an toàn của sản phẩm này.

Vụ kiện, do Văn phòng Tổng chưởng lý Jonathan Skrmetti đệ trình, cho rằng Meta đã không tiết lộ nghiên cứu nội bộ sâu rộng cho thấy Instagram có thể gây hại cho thanh thiếu niên và tiếp tục cung cấp các tính năng mà họ biết là nguy hiểm mà không cảnh báo người dùng.

Theo Tennessee, người sáng lập và Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg đã nhiều lần được một số nhân viên của Meta cảnh báo về nghiên cứu cho thấy tác động tiêu cực đến thanh thiếu niên, nhưng đã từ chối tài trợ cho các nỗ lực nhằm giảm thiểu những tác hại đó và đưa ra những tuyên bố công khai gây hiểu lầm về lượng nội dung độc hại trên các nền tảng.

Tổng chưởng lý Skrmetti đưa ra yêu cầu phạt tiền và mong muốn tòa án ra phán quyết buộc Instagram phải sửa đổi các tính năng của nền tảng mà tiểu bang Tennessee cho là có hại cho sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên.

Vụ kiện tập trung vào các tính năng như tự động phát, video Reels của Instagram, thông báo và thiết kế khiến nội dung biến mất sau một khoảng thời gian nhất định.

Trong một tuyên bố ngày 17/7, người phát ngôn của Meta cho biết tập đoàn đã có các biện pháp kiểm soát để bảo vệ hàng trăm nghìn thanh thiếu niên ở Tennessee sử dụng mạng xã hội mỗi ngày.

Tập đoàn lập luận rằng các cáo buộc về tác hại mà tiểu bang này đưa ra dựa trên nội dung được người dùng đăng tải trên Instagram. Meta cũng cho biết Mục 230 của Đạo luật về sự trong sạch trong truyền thông bảo vệ tập đoàn khỏi trách nhiệm pháp lý đối với nội dung của bên thứ ba./.

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