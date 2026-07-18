Đàm phán thương mại Mỹ, Canada chưa đạt được tiến triển rõ rệt

Nhiều tuần sau khi chính quyền Mỹ từ chối gia hạn Hiệp định Canada-Mỹ-Mexico (CUSMA), các cuộc đàm phán giữa Canada và Mỹ vẫn rơi vào bế tắc.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer ngày 17/7 cho biết các cuộc đàm phán song phương “hầu như không có tiến triển gì,” mặc dù thừa nhận rằng Canada đã giảm bớt hai điều khoản gây khó chịu lớn trong thương mại với Mỹ đó là thuế dịch vụ kỹ thuật số và việc tăng thuế riêng biệt đối với các dịch vụ phát trực tuyến trực tuyến.

Tuy nhiên, ông Greer lưu ý rằng chính quyền Mỹ không ghi nhận đây là những “nhượng bộ” của Canada. Ông nói: "Tôi rất vui vì họ đã làm điều đó nhưng họ không thực sự được ghi nhận công lao khi làm điều gì đó tồi tệ sau đó phải sửa chữa nó.”

Ngày 1/7, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định không gia hạn CUSMA, một động thái khởi đầu giai đoạn đàm phán để sửa đổi thỏa thuận trước khi hiệp định thương mại tự do 3 bên hết hạn vào năm 2036.

Greer nói: "Tôi liên lạc với các đối tác Canada hàng tuần. Trong năm qua, cũng như với các quốc gia khác, tôi đã đưa ra nhiều đề xuất cho phía Canada về những điều có thể được thực hiện ngay lập tức để giúp chúng ta có vị thế tốt hơn."

Tuy nhiên, người phát ngôn của Bộ trưởng Thương mại Canada-Mỹ Dominic LeBlanc nói rằng: Canada luôn sẵn sàng phối hợp thực hiện các công việc một cách nhanh chóng để đạt được sự gia hạn thành công của CUSMA và mang lại sự chắc chắn và khả năng dự đoán cho người lao động và doanh nghiệp của Canada.

Người phát ngôn cho biết thêm "Canada đã đưa ra các đề xuất công bằng, cân bằng và tốt cho nền kinh tế Bắc Mỹ nói chung" và Ottawa "mong muốn tiếp tục hợp tác."

Canada đã bãi bỏ thuế Dịch vụ kỹ thuật số vào tháng 6/2025, một loại thuế buộc các công ty công nghệ khổng lồ của Mỹ như Amazon, Google, Meta, Uber và Airbnb sẽ phải trả 3% doanh thu từ người dùng Canada.

Cuối tuần trước khi các công ty Mỹ phải chịu khoản phí khoảng 2 tỷ USD, Tổng thống Trump đã đe dọa chấm dứt mọi cuộc đàm phán thương mại với Canada nếu thuế này không được bãi bỏ hoàn toàn.

Chính phủ liên bang Canada sau đó đã ra thông cáo báo chí cho biết, họ đang bãi bỏ thuế này "với kỳ vọng về một thỏa thuận thương mại toàn diện cùng có lợi với Mỹ”./.

Canada khiếu nại việc áp thuế bổ sung của Mỹ Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã tuyên bố vào tháng 3 rằng văn phòng của ông đang tiến hành điều tra thương mại đối với 60 quốc gia, bao gồm cả Canada.