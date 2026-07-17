Lào Cai trao quyết định đầu tư cho 24 dự án

Trong hai ngày 16-17/7, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lào Cai diễn ra đã mở ra những cơ hội hợp tác mới, khơi thông nguồn lực và tạo động lực cho Lào Cai phát triển bứt phá trong thời gian tới.

Thông qua hội nghị xúc tiến đầu tư lần này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 24 dự án với tổng vốn đăng ký đạt hơn 24.160 tỷ đồng tập trung vào các lĩnh vực như: Hạ tầng khu, cụm công nghiệp, điện mặt trời, khoáng sản, công nghiệp chế biến, nhà ở thương mại. Đây là tín hiệu khởi đầu đầy hứa hẹn, đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ đối tác chiến lược, bền vững giữa tỉnh Lào Cai và cộng đồng doanh nghiệp.

Với khát vọng và quyết tâm đưa Lào Cai trở thành một cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế giữa Việt Nam, các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc, Lào Cai sẵn sàng đón nhận làn sóng đầu tư mới bằng khát vọng phát triển mạnh mẽ với phương châm “Đồng hành thực chất - Kiến tạo phát triển.”

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Sau khi hợp nhất hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái, tỉnh Lào Cai mới sở hữu không gian phát triển rộng lớn hơn với nguồn lực dồi dào và lợi thế cạnh tranh đa dạng.

Tỉnh có tài nguyên du lịch và văn hóa đặc sắc với thắng cảnh nổi tiếng thế giới như: Nóc nhà Đông Dương đỉnh Fansipan, thành phố trong sương Sa Pa, ruộng bậc thang Mù Cang Chải, Vịnh Hạ Long trên núi Hồ Thác Bà..., cùng kho tàng di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Bên cạnh đó, Lào Cai có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú với trữ lượng lớn như apatit, đồng, quặng sắt, đá vôi trắng.

Về nông nghiệp toàn tỉnh có gần 1,2 triệu ha đất nông nghiệp, nhiều vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn như quế, chè, cây ăn quả và dược liệu.

Lào Cai còn có một khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm quốc gia, 7 khu công nghiệp, 22 cụm công nghiệp và đang chủ động tạo lập trên 500ha quỹ đất sạch để sẵn sàng thu hút đầu tư các dự án công nghiệp quy mô lớn trong các lĩnh vực công nghiệp, logistics, thương mại và dịch vụ.

Với vị trí là cửa ngõ kết nối Việt Nam với thị trường Tây Nam Trung Quốc và các nước ASEAN, cùng hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, tài nguyên du lịch đặc sắc, công nghiệp, nông nghiệp và logistics có nhiều dư địa phát triển, Lào Cai đang đứng trước những cơ hội rất lớn để trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy, được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, kinh tế-xã hội Lào Cai tiếp tục phát triển tích cực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 6,92%; chất lượng nguồn nhân lực không ngừng được nâng lên, tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2025 đạt 70%.

Đến nay, Lào Cai có 1.446 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt trên 294 nghìn tỷ đồng; trong đó, có 68 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 753 triệu USD đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Ấn Độ, Pháp..., tập trung trong các lĩnh vực chế biến nông, lâm sản; khai thác, chế biến khoáng sản; công nghiệp dệt may; năng lượng; du lịch và dịch vụ.

Tỉnh Lào Cai cam kết luôn đồng hành cùng nhà đầu tư trong toàn bộ quá trình từ khảo sát, nghiên cứu cơ hội đầu tư; tiếp cận thông tin, đất đai, hạ tầng; thực hiện thủ tục hành chính; giải phóng mặt bằng; triển khai dự án và tổ chức sản xuất kinh doanh.

Mọi khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án đầu tư và vận hành sản xuất kinh doanh sẽ được lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời, với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Với mục tiêu xây dựng Lào Cai trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn, an toàn và hiệu quả, tỉnh luôn xác định cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Lào Cai đang tập trung hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp; tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, cạnh tranh và thuận lợi nhất.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tham quan gian trưng bày tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Ông Ko Tae Yeon, Chủ tịch Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) kiêm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM), cho biết hiện nay, nhiều doanh nghiệp sản xuất vừa và lớn của Hàn Quốc đã đầu tư tại tỉnh Lào Cai, đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Để thúc đẩy hơn nữa đầu tư và hợp tác giữa nhiều doanh nghiệp Hàn-Việt, ông Ko Tae Yeon đề nghị chính quyền tỉnh Lào Cai tiếp tục tăng cường các chính sách “cải thiện môi trường đầu tư” và “minh bạch hóa quy trình hành chính” đang triển khai, nhằm tạo dựng một môi trường kinh doanh đáng tin cậy cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam và Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam sẽ luôn nỗ lực hết mình để hỗ trợ toàn diện cho việc đầu tư và mở rộng kinh doanh tại địa phương.

"Chúng tôi cam kết cung cấp sự hỗ trợ thiết thực thông qua nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, tham vấn chính sách, cung cấp thông tin đầu tư, và sẽ nỗ lực hết sức để có thêm nhiều câu chuyện thành công rực rỡ hơn nữa của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại khu vực miền Bắc Việt Nam," Ông Ko Tae Yeon thông tin.

Ông Yasushi Saito, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Erex (Nhật Bản) cho rằng trong quá trình nghiên cứu và triển khai các dự án tại Việt Nam, doanh nghiệp nhận thấy Lào Cai là một địa phương có nhiều lợi thế nổi bật để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là trong lĩnh vực sinh khối.

Việc tận dụng các phụ phẩm lâm nghiệp, nông nghiệp và sinh khối từ quá trình sản xuất không chỉ tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân mà còn góp phần giảm phát thải khí nhà kính, hạn chế đốt bỏ phụ phẩm và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Theo ông Yasushi Saito, để thu hút đầu tư, Lào Cai cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, thống nhất và rút ngắn thời gian xử lý, thẩm định hồ sơ; tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các thủ tục liên quan đến quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng và hạ tầng kỹ thuật; ưu tiên thu hút các dự án FDI có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường và có khả năng tạo ra chuỗi giá trị tại địa phương./.

Xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai thành trung tâm logistics, thương mại quốc tế Lào Cai điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu đến năm 2045 nhằm phát triển khu vực này thành trung tâm kinh tế động lực, thương mại, logistics và dịch vụ quốc tế hiện đại.