World Cup 2026: Cột mốc đặc biệt trong lịch sử bóng đá thế giới

Khép lại sau hơn một tháng tranh tài tại Mỹ, Canada và Mexico, World Cup 2026 không chỉ đánh dấu lần đầu tiên giải đấu được mở rộng lên 48 đội tuyển, mà còn trở thành một cột mốc đặc biệt trong lịch sử bóng đá thế giới.

Từ những trận cầu giàu cảm xúc, các cú sốc ngoạn mục, sự bùng nổ của những đội bóng nhỏ đến hàng loạt kỷ lục về chuyên môn, khán giả và doanh thu, kỳ World Cup này đã mở ra một chương mới cho môn “thể thao Vua.”

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino khẳng định World Cup 2026 là "sự kiện thể thao, xã hội và văn hóa vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại" khi giải đấu thiết lập hàng loạt cột mốc chưa từng có về quy mô tổ chức, lượng khán giả, sức lan tỏa toàn cầu cũng như hiệu quả thương mại.

Phát biểu tại cuộc gặp lãnh đạo các liên đoàn thành viên FIFA ở New York trước trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina, ông Infantino cho rằng giải đấu đã vượt xa mọi kỳ vọng. Với 48 đội tuyển, 104 trận đấu diễn ra trên lãnh thổ 3 quốc gia Bắc Mỹ, đây không chỉ là kỳ World Cup lớn nhất từ trước tới nay mà còn là sự kiện thể thao có sức ảnh hưởng rộng nhất trong lịch sử FIFA.

Theo thống kê của cơ quan này, trước trận chung kết đã có hơn 6,6 triệu lượt khán giả tới sân theo dõi các trận đấu, gần gấp đôi kỷ lục của World Cup 1994 tại Mỹ và vượt tổng lượng khán giả của hai kỳ World Cup gần nhất cộng lại. Tỷ lệ lấp đầy các sân vận động đạt 99,7%, mức cao nhất trong lịch sử giải đấu.

Không khí lễ hội cũng lan tỏa mạnh mẽ bên ngoài sân cỏ khi hơn 8,5 triệu người tham gia các FIFA Fan Festival tại 3 nước chủ nhà. Trên không gian số, các nền tảng của FIFA ghi nhận 34 tỷ lượt hiển thị, 2 tỷ lượt tương tác, trong khi khoảng 5,2 tỷ người trên toàn thế giới theo dõi hoặc tương tác với World Cup thông qua truyền hình và các nền tảng trực tuyến.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong cuộc họp báo trước lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mexico. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo ông Infantino, thành công của giải đấu đã mở ra những cơ hội thương mại chưa từng có, giúp FIFA hướng tới mức doanh thu vượt 15 tỷ USD trong chu kỳ 2023-2026, tạo thêm nguồn lực để đầu tư cho sự phát triển bóng đá trên toàn cầu.

Nếu trước giải đấu, việc mở rộng từ 32 lên 48 đội từng gây nhiều tranh cãi vì lo ngại chất lượng chuyên môn sẽ giảm sút, thì thực tế trên sân cỏ lại chứng minh điều ngược lại. Thể thức mới không chỉ mở rộng cơ hội góp mặt cho nhiều nền bóng đá mà còn mang đến một trong những kỳ World Cup giàu tính cạnh tranh nhất lịch sử.

Nhiều đội tuyển bị đánh giá thấp đã góp phần tạo nên diện mạo mới của giải đấu. Cape Verde trở thành hiện tượng khi cầm hòa nhà vô địch Tây Ban Nha ở vòng bảng, lần đầu tiên giành quyền vào vòng knock-out và chỉ chịu dừng bước sau thất bại 2-3 trước Argentina ở hiệp phụ vòng 32 đội. Thủ môn kỳ cựu Vozinha, ở tuổi 40, cũng trở thành một trong những biểu tượng truyền cảm hứng của giải đấu.

Đội tuyển Anh. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cộng hòa Dân chủ Congo lần đầu tiên vượt qua vòng bảng và gây rất nhiều khó khăn cho tuyển Anh. Curaçao-quốc gia chỉ có khoảng 185.000 dân duy trì cơ hội đi tiếp tới lượt trận cuối cùng, trong khi Ai Cập lần đầu tiên vượt qua vòng bảng và từng dẫn Argentina 2-0 trước khi Lionel Messi cùng các đồng đội tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục. Đặc biệt, bóng đá châu Phi ghi dấu bước tiến mạnh mẽ khi có tới 9 đội tuyển góp mặt ở vòng knock-out, con số nhiều nhất trong lịch sử World Cup.

Mặc dù vậy, đẳng cấp của các “ông lớn” vẫn được khẳng định khi 4 đội vào bán kết đều là những cựu vô địch thế giới gồm Tây Ban Nha, Argentina, Pháp và Anh.

World Cup 2026 cũng chứng kiến màn trình diễn đỉnh cao của những ngôi sao hàng đầu. Kylian Mbappé (đội tuyển Pháp) giành Chiếc giày Vàng với 10 bàn thắng, đồng thời nâng tổng số pha lập công tại các kỳ World Cup lên 22 bàn, thiết lập kỷ lục mới của giải đấu. Lionel Messi (đội tuyển Argentina) ghi 8 bàn, giành Chiếc giày Bạc và khép lại sự nghiệp World Cup với tổng cộng 21 bàn thắng.

Trong khi đó, Erling Haaland ghi 7 bàn, góp công lớn đưa Na Uy vào sâu nhất lịch sử giải đấu, còn Harry Kane và Jude Bellingham giúp đội tuyển Anh giành vị trí thứ Ba chung cuộc.

Tiền đạo Tây Ban Nha Lamine Yamal (ảnh) lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử EURO ở tuổi 16. (Ảnh: AA/TTXVN)

Tài năng trẻ Lamine Yamal vượt qua chấn thương để tỏa sáng đúng thời điểm, trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất trong hành trình đưa Tây Ban Nha lên ngôi vô địch thế giới lần thứ hai.

Ba nước đồng chủ nhà gồm Mỹ, Canada và Mexico đều vượt qua vòng bảng trước khi dừng bước ở vòng 16 đội. Sau 104 trận đấu, giải ghi nhận 308 bàn thắng, đạt trung bình 2,96 bàn/trận-hiệu suất ghi bàn cao nhất kể từ World Cup 1958.

Bên cạnh những dấu ấn chuyên môn, công nghệ tiếp tục trở thành chủ đề gây nhiều tranh luận. Hệ thống VAR kết hợp với quả bóng gắn cảm biến đã khiến nhiều bàn thắng của Đức, Croatia hay Ai Cập bị từ chối bởi những tình huống việt vị chỉ tính bằng centimet. Huấn luyện viên Hossam Hassan của Ai Cập cho rằng đội bóng của ông chịu nhiều quyết định bất lợi, trong khi Huấn luyện viên Zlatko Dalić của Croatia nhận định công nghệ đang làm giảm cảm xúc vốn có của bóng đá.

Một thay đổi khác cũng gây nhiều ý kiến trái chiều là quy định tạm dừng giữa mỗi hiệp để cầu thủ bổ sung nước trong điều kiện thời tiết nắng nóng. FIFA khẳng định đây là biện pháp nhằm bảo vệ sức khỏe cầu thủ, song nhiều Huấn luyện viên và chuyên gia cho rằng khoảng nghỉ này vô tình trở thành giờ nghỉ chiến thuật, đồng thời kéo dài thời lượng quảng cáo trên truyền hình.

Ngoài sân cỏ, World Cup 2026 cũng ghi nhận nhiều vấn đề gây tranh luận. Giá vé tăng lên mức kỷ lục sau khi FIFA áp dụng cơ chế định giá linh hoạt, trong đó vé trận chung kết từng được rao bán trên thị trường thứ cấp với mức giá hơn 2 triệu USD, dù hầu hết các sân vận động vẫn gần như kín chỗ.

Yếu tố chính trị cũng phủ bóng lên ngày hội bóng đá. Đội tuyển Iran gặp nhiều khó khăn về thủ tục nhập cảnh và di chuyển tại Mỹ trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị. Trong khi đó, việc án treo giò của tiền đạo Folarin Balogun (Mỹ) bất ngờ được dỡ bỏ sau khi Tổng thống Donald Trump công khai thừa nhận đã đề nghị Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xem xét lại vụ việc đã làm dấy lên nhiều tranh cãi, dù FIFA khẳng định các cơ quan kỷ luật hoạt động hoàn toàn độc lập.

Theo giới chuyên môn, bất chấp những tranh luận, World Cup 2026 vẫn được đánh giá là cú hích lớn đối với FIFA và bóng đá thế giới.

Thành công về chuyên môn, thương mại, cùng sức hút toàn cầu của giải đấu đã chứng minh tính khả thi của thể thức 48 đội, đồng thời mở ra nền tảng cho một kỷ nguyên mới của World Cup, trước khi giải đấu năm 2030 được tổ chức tại 6 quốc gia trên 3 châu lục./.

World Cup 2026: Mở ra kỷ nguyên mới của bóng đá thế giới Việc World Cup 2026 mở rộng quy mô giúp số trận đấu tăng lên 104, tạo cơ hội cho nhiều nền bóng đá lần đầu góp mặt, đồng thời mang đến những cuộc đối đầu hấp dẫn và nhiều bất ngờ.