Quả bóng Vàng World Cup 2026 Rodri: Chìa khóa giúp Tây Ban Nha "lên đỉnh" thế giới

Tây Ban Nha vượt qua Argentina 1-0 sau hiệp phụ để lần thứ hai bước lên đỉnh thế giới. Trong chiến thắng ấy, danh hiệu Quả Bóng Vàng World Cup 2026 dành cho Rodri là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng.

Rodri là "ông chủ" tuyến giữa của đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026.

Ở trận chung kết, tiền vệ thuộc biên chế Manchester City không cần kiến tạo hay ghi bàn để trở thành điểm sáng lớn nhất trên sân. Anh làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến, điều tiết nhịp độ trận đấu, hỗ trợ phòng ngự và liên tục luân chuyển bóng đến những vị trí có thể tạo ra lợi thế cho Tây Ban Nha.

Rodri không phải mẫu cầu thủ thường xuyên xuất hiện trong các video highlight với những khoảnh khắc hào nhoáng. Giá trị của anh nằm ở khả năng giữ cho toàn bộ hệ thống vận hành đúng cấu trúc. Khi đội nhà cần hạ nhịp, anh giữ bóng.

Khi đối thủ dâng cao, anh có mặt ở những điểm nóng. Và khi Tây Ban Nha tổ chức tấn công, chính sự điềm tĩnh trong từng đường chuyền của Rodri đã mở ra không gian để các đồng đội phía trên phát huy tối đa kỹ thuật./.