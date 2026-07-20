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Các danh mục dữ liệu dùng chung của Cổng Dịch vụ công quốc gia

Các danh mục dữ liệu dùng chung của Cổng Dịch vụ công quốc gia được kết nối, chia sẻ bao gồm: danh mục thủ tục hành chính; danh mục dịch vụ công trực tuyến; danh mục cơ quan...

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Theo Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia kèm theo Quyết định số 29/2026/QĐ-TTg ngày 4/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ, các danh mục dữ liệu dùng chung của Cổng Dịch vụ công quốc gia được kết nối, chia sẻ với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính bao gồm: danh mục thủ tục hành chính; danh mục dịch vụ công trực tuyến; danh mục cơ quan; danh mục đơn vị hành chính; danh mục ngành, lĩnh vực; danh mục kết quả giải quyết thủ tục hành chính; danh mục tài khoản của đơn vị Kho bạc Nhà nước mở tại ngân hàng thương mại; danh mục các khoản thu nghĩa vụ tài chính vào ngân sách nhà nước; danh mục ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và các danh mục khác theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Cổng Dịch vụ công quốc gia #thủ tục hành chính
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