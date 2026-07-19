4 học sinh Việt Nam giành huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2026

Tại Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 58 (IChO 2026), đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 4 học sinh tham dự đã đạt thành tích xuất sắc với 4 huy chương Vàng.

Tại Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 58 (IChO 2026), đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 4 học sinh tham dự đã đạt thành tích xuất sắc với 4 huy chương Vàng.

Xét về số lượng huy chương Vàng, đoàn Việt Nam xếp đồng hạng Nhất cùng với các quốc gia: Trung Quốc, Ấn Độ.

IChO 2026 được tổ chức tại thủ đô Tashkent (Uzbekistan) từ ngày 10/7-19/7/2026, với sự tham dự của 368 học sinh Trung học xuất sắc đến từ 93 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các thí sinh tranh tài ở hai nội dung gồm lý thuyết và thực hành, mỗi bài thi kéo dài 5 giờ, qua đó thể hiện toàn diện kiến thức chuyên môn, tư duy khoa học, năng lực phân tích và giải quyết vấn đề, cùng kỹ năng thực nghiệm hóa học chính xác./.